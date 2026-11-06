Cambio al vertice di Hyundai Italia: Francesco Colonnese è il nuovo Presidente e CEO

Novità ai vertici della filiale italiana della Casa coreana. Hyundai Motor Company Italy ha ufficializzato la nomina di Francesco Colonnese nel ruolo di Presidente e CEO, con l'incarico che diventerà operativo a partire dal 9 novembre. Colonnese riporterà direttamente a Xavier Martinet, Presidente e CEO di Hyundai Motor Europe, e raccoglie il testimone dopo la gestione ad interim curata da Andrea Crespi, attuale Vicepresidente Sales and Service di Hyundai Motor Europe.

Le priorità del nuovo mandato e il brand Genesis

Il nuovo manager si trova ad assumere la guida della struttura italiana in un passaggio fondamentale per la crescita del marchio sul nostro mercato. I prossimi mesi vedranno infatti un profondo rinnovamento della gamma, che si appoggerà su una delle offerte di motorizzazioni più differenziate e complete del settore. Accanto alla gestione del brand principale, Colonnese avrà in carico anche la responsabilità di Genesis, con l'obiettivo di guidarne e consolidarne il percorso di espansione in Italia.

La strategia tracciata per questa nuova fase si articola su tre capisaldi operativi:

Consolidamento della rete : rafforzamento della partnership con i concessionari, con un focus preciso sulla redditività dei partner commerciali.

Sostenibilità del business : ricerca di una crescita solida e costante nel tempo, focalizzata sui clienti finali e sulla tenuta del valore dei modelli nel tempo.

Valorizzazione del team: centralità delle risorse umane interne a Hyundai Italia per affrontare le sfide operative del prossimo futuro.

Incontri sul territorio e piani per il 2027

La rete di vendita viene confermata come l'interfaccia strategica principale verso la clientela. Per questo motivo, fin dalle prime settimane del suo insediamento, Colonnese avvierà una serie di incontri diretti sul territorio con i concessionari, affiancati da un confronto interno con la struttura aziendale. Le indicazioni che emergeranno da questa fase di ascolto andranno a definire le linee guida strategiche e commerciali, la cui condivisione ufficiale con la rete è programmata per l'inizio del 2027.

Come sottolineato da Xavier Martinet, l'Italia rappresenta uno dei mercati chiave nello scenario europeo e giocherà un ruolo rilevante nel piano di sviluppo del Gruppo, facendo leva sui nuovi modelli che debutteranno nel 2027. Martinet ha inoltre richiamato l'esperienza internazionale del nuovo CEO nello sviluppo delle reti e nella gestione dei processi di riorganizzazione aziendale, rivolgendo un ringraziamento ad Andrea Crespi per la gestione ad interim appena conclusa.

Il profilo manageriale: da FCA e Stellantis a Chery Group

Il percorso professionale di Francesco Colonnese raccoglie oltre 15 anni di attività in contesti internazionali legati ai settori automotive, finanziario e dell'intrattenimento, con un focus focalizzato su business development e gestione dei processi di trasformazione.

Entrato nel Gruppo FCA a fine 2019, ha gestito le attività B2B in Spagna prima di assumere la responsabilità del marchio Alfa Romeo nella penisola iberica. Successivamente, all'interno del gruppo Stellantis, ha guidato il Business Development europeo di Lancia, curando la strutturazione della rete di vendita e della forza commerciale in sei mercati europei extra-italiani per il rilancio del brand.

Da inizio 2024 è passato a dirigere le operazioni commerciali di OMODA JAECOO (Gruppo Chery) sul mercato spagnolo, diventando a metà 2025 Vice Presidente Iberia — primo manager non cinese a ricoprire un incarico di tale livello nel Gruppo Chery — accumulando una conoscenza diretta dell'impatto dei nuovi costruttori globali sulle dinamiche del mercato europeo.

Nel commentare l'avvio del suo mandato, Colonnese ha ribadito come la precedenza assoluta verrà data all'ascolto della rete e della squadra di Hyundai Italia, con l'obiettivo di definire i punti di forza e le aree di miglioramento per concretizzare le potenzialità dei marchi Hyundai e Genesis sul territorio nazionale.

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