BYD, nel 2027 arriva la prima auto con batteria allo stato solido

La Cina sta correndo anche nello sviluppo della tecnologia delle batterie allo stato solido. Le grandi aziende stanno investendo molto e si sta avvicinando sempre di più il momento in cui vedremo su strada i primi modelli dotati di questi accumulatori di nuova generazione. A quanto pare, BYD punta a portare su strada un veicolo dotato delle batterie allo stato solido il prossimo anno, come ha dichiarato il vicepresidente esecutivo Stella Li in un'intervista a Carwow.es.

Si tratta di una dichiarazione importante dato che fissa un obiettivo a breve termine. Tuttavia, sebbene abbiamo capito che il primo modello dotato di tale tecnologia arriverà il prossimo anno, Stella Li non ha voluto specificare una data di lancio sul mercato o una tempistica per la produzione di massa.

Qualsiasi tecnologia per batterie, ve lo garantisco, la troverete in un angolo del reparto Ricerca e Sviluppo di BYD. Quindi, parlando di batterie a stato solido, BYD è in una posizione di leadership; siamo leader sia per la linea di veicoli commerciali che per la tecnologia. Per dimostrarlo, già il prossimo anno avremo un modello che sarà il primo ad adottare questa tecnologia.

BYD continua a investire molto nello sviluppo delle batterie

Stella Li ha sottolineato che la divisione batterie di BYD sta studiando non solo la chimica delle celle, ma anche ''la capacità produttiva e la progettazione delle apparecchiature''. Tuttavia, non ha fornito una data di produzione, il nome del veicolo, le specifiche della batteria o i dati sulle prestazioni. In ogni caso, il prossimo anno vedremo la prima auto BYD con tecnologia allo stato solido. Nei prossimi mesi certamente ne sapremo di più.

Già sapevamo che l'azienda cinese stava affinando la sua tecnologia, sebbene avesse fatto capire che c'erano ancora diversi ostacoli da superare. L'azienda ha anche presentato prototipi di celle a stato solido da 20 Ah e 60 Ah, con l'obiettivo di raggiungere una densità energetica prossima a 400 Wh/kg. Il lavoro si sta concentrando molto anche sulle tecnologie di produzione. Ci sono infatti diverse sfide da affrontare per poter arrivare a una vera produzione di massa.

La promessa di Stella Li è molto importante. Non rimane che attendere novità. In ogni caso, come scriviamo più volte, l'attuale tecnologia delle batterie ha ancora molto da dire come dimostra la tecnologia Flash Charing di BYD che ha permesso di ridurre drasticamente i tempi di rifornimento di energia delle auto elettriche.

Fonte: CarNewsChina

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