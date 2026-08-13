BYD Denza N8, una maxi batteria da 130 kWh per 1.000 km di autonomia

BYD continua ad ampliare e aggiornare la sua gamma di vetture. Sotto il marchio premium Denza sta arrivando la nuova generazione della Denza N8 che sarà proposta pure nella versione ''lunga'' N8L. Si tratta di un maxi SUV elettrico dotato di un'autonomia che supera i 1.000 km grazie a una batteria di grande capacità. Grazie alle informazioni che provengono dal solito sito del Ministero del'Industria e dell'Information Technology (MIIT), sono emersi diversi dettagli di questo nuovo modello.

Dimensioni e design

Denza N8 misura 5.150 mm lunghezza x 1.999 mm larghezza x 1.820 mm altezza, con un passo di 3.075 mm. La versione N8L misura 5.200 mm in lunghezza, mentre le altre dimensioni non cambiano. Forme massicce, con un frontale che appare chiuso vista l'assenza di motori endotermici. Davanti troviamo anche fari sdoppiati con le luci diurne dalle forme allungate. Dietro, invece, c'è la solita fascia luminosa che unisce i gruppi ottici interrotta al centro dal logo Denza. Non ci sono le foto degli interni del nuovo modello ma possiamo immaginarci un ambiente minimalista con strumentazione digitale e ampio display centrale per il sistema infotainment.

Motori e autonomia

La nuova Denza N8 di BYD sarà proposta con diverse motorizzazioni. La versione a trazione posteriore con motore singolo è disponibile in due potenze: 435 CV e 503 CV. Esiste anche una configurazione a tre motori con trazione integrale, composta da un motore anteriore 367 CV e due motori posteriori, ciascuno da 412 CV, per una potenza totale combinata di 1.210 CV. La Denza N8 è equipaggiata con un pacco batterie LFP da 130,15 kWh o da 105,792 kWh, che consente di raggiungere autonomie in modalità completamente elettrica di 1.003 km, 970 km, 840 km e 800 km a seconda della versione. Ricordiamo che si tratta di valori secondo il ciclo CLTC, molto più generoso di quello WLTP.

BYD Denza N8

La Denza N8L, invece, con la batterie da 130,15 kWh, offre un'autonomia (CLTC) di 960 km. La Denza N8 è stata lanciata per la prima volta nel 2023. All'epoca, la versione completamente elettrica utilizzava una batteria con una capacità massima di 108,8 kWh, mentre l'autonomia combinata della versione PHEV raggiungeva i 1.030 km. Ora, l'autonomia in modalità completamente elettrica della Denza N8 BEV è già paragonabile alle prestazioni dell'ibrida di tre anni fa.

Il lancio sul mercato del nuovo modello è atteso a breve. Lo vedremo anche in Europa? Al momento non ci sono informazioni.

Fonte: CarNewsChina

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