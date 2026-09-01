BYD prepara la Denza Z9 GT Extreme: punta al record al Nürburgring

Cosa sta preparando di nuovo BYD? Nuove foto spia mostrano una variante ad alta prestazioni della Denza Z9 GT che secondo qualcuno potrebbe chiamarsi ''Extreme''. Effettivamente dispone di un body kit aerodinamico particolarmente estremo specifico per la pista.

Denza Z9 GT Extreme foto spia

Verso un nuovo record al Nürburgring?

Dal punto di vista estetico, la modifica più evidente è il pacchetto aerodinamico, a partire dal paraurti anteriore più aggressivo con prese d'aria maggiorate. Sono presenti anche uno splitter anteriore maggiorato, minigonne profondamente scolpite e un ampio spoiler al posteriore. La shooting brake monta cerchi scuri a razze multiple con pneumatici ad alte prestazioni. L'assetto appare più basso di quello del modello di serie che già conosciamo. Dietro si vede anche un ampio diffusore.

Insomma, la Denza Z9 GT sembra essere pronta per affrontare il Nürburgring per cercare un nuovo record di categoria. E che sia pronta per affrontare la pista la conferma arriva anche dalla presenza di un rollbar di sicurezza che si intravede dalle foto spia.

Denza Z9 GT Extreme foto spia

Non è ancora chiaro cosa si nasconda sotto la carrozzeria così aggressiva. La versione top di gamma della Denza Z9 GT è dotata di un powertrain con 3 motori elettrici in grado di erogare oltre 1.100 CV. Possiamo immaginare che questa variante ad alte prestazioni sposti l'asticella molto più in alto. C'è chi ipotizza addirittura che la shooting brake in questa versione molto più estrema possa disporre addirittura di ben 2.000 CV.

Denza Z9 GT Extreme foto spia

Per battere il record per le auto elettriche al Nürburgring non basta, però, solamente la potenza. Serve anche un'apposita messa a punto dell'assetto per rendere la Z9 GT velocissima tra le curve del circuito tedesco. L'aspetto della vettura permette di capire quale sia il suo obiettivo. A questo punto non rimane che attendere novità direttamente dalla casa automobilistica. Ce la farà la Denza Z9 GT ''Extreme'' a battere il record per le auto elettriche al Nürburgring?

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