BMW iX7, il maxi SUV elettrico a 7 posti si mostra al Nürburgring

BMW ha da poco portato al debutto la nuova generazione della X5 che include anche una versione 100% elettrica, la nuova iX5. A quanto pare, sta arrivando un SUV elettrico ancora più grande. Tra le curve del Nürburgring è stata infatti pizzicata la nuova BMW iX7, un maxi SUV elettrico che dovrebbe arrivare a offrire fino a 7 posti all'interno dell'abitacolo. Non si tratta delle prime immagini di questo modello ma c'è una nuova possibilità per capire un po' meglio quello che sta arrivando.

Il fatto che sia stato avvistato sul famoso circuito tedesco del Nürburgring dimostra che lo sviluppo continua. Non è un modello sportivo ovviamente, ma BMW utilizza il Nürburgring per testare tutte le sue auto, mettere alla frusta la loro meccanica e mettere a punto l'assetto.

BMW iX7

Niente stile Neue Klasse

Le immagini mettono subito in risalto un dettaglio importante. La nuova BMW iX7, così come la rinnovata X7 endotermica, non disporrà del nuovo linguaggio di design Neue Klasse che invece stiamo vedendo su tutti i più recenti modelli della casa tedesca. Questo significa che davanti continuerà a essere presente una griglia a doppio rene in formato XXL e la configurazione con fari sdoppiati. Detto questo, la iX7/X7 avrà comunque un nuovo look elegante. Del resto, stiamo parlando dell'ammiraglia della gamma SUV del costruttore tedesco.

BMW iX7

Sebbene non si vedano invece le immagini dell'abitacolo, possiamo immaginare la scelta di BMW di adottare il nuovo Panramic iDrive.

Quali motori?

La nuova iX7 e la sua gemella X7 endotermica si basano su una versione aggiornata dell'attuale architettura CLAR. Nonostante il SUV elettrico non adotti la piattaforma Neue Klasse, questo non significa che non potrà disporre delle ultime tecnologie che BMW ha sviluppato per le sue auto a batteria. Ci sarà l'architettura a 800 V e le batterie di nuova generazione per poter ricaricare ad altissima potenza.

La iX5 è già dotata di un'enorme batteria da oltre 140 kWh. Viste le dimensioni superiori della iX7, è possibile che questo modello adotti un accumulatore di maggiore capacità. Le motorizzazioni dovrebbero invece essere le medesime della iX5 e quindi si specula della presenza di una versione con doppio motore da 578 CV. Non rimane che attendere novità. Il debutto sarebbe atteso nel corso del prossimo anno.

Foto spia: CarScoops

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