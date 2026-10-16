BMW i3 L: passo lungo e autonomia record, quale è il segreto dell'elettrica per il mercato cinese?

La BMW i3 L, versione destinata al mercato cinese e ben distinta dal modello previsto per Europa e Stati Uniti, per esempio per il passo allungato e le maniglie delle portiere a scomparsa decisamente più eleganti rispetto alla sua ''cugina'' occidentale, ha stabilito un nuovo primato di autonomia per un'elettrica del marchio tedesco (guarda nuova BMW i3).

La berlina per il mercato cinese supera i 1.200 km

Un esemplare di serie della i3 50L ha percorso 1.213 chilometri con una sola ricarica, arrivando al termine della prova con l'1% di batteria residua. Il risultato supera la precedente distanza registrata dalla iX3 50L nell'agosto 2026, pari a 1.030 km.

BMW i3 L: per il mercato cinese è differente dalla ''cugina'' europea e avrebbe più autonomia

Ciclo CLTC, perché l'autonomia è così elevata

Il dato va contestualizzato considerando il ciclo di omologazione CLTC, adottato in Cina per misurare l'efficienza dei veicoli. Come accade per molte auto BEV, l'autonomia dichiarata può discostarsi sensibilmente da quella ottenibile nell'uso quotidiano. La prova CLTC-P dura 1.800 secondi, copre 14,5 km e prevede una velocità media di 29 km/h, mentre la velocità massima è di 114 chilometri orari. La procedura comprende inoltre il 22% del tempo con il veicolo fermo, caratteristiche che contribuiscono a rendere la stima più favorevole rispetto ad altri standard.

BMW i3 L: un esemplare di serie della i3 50L ha percorso oltre 1.200 km con una ricarica

Tre fasi di prova e differenze con il WLTP

Il protocollo cinese si articola in tre fasi principali: bassa velocità, media velocità e alta velocità. Quest'ultima, limitata a 114 km/h, può risultare irrealistica rispetto alle velocità autostradali consentite in Europa e negli Stati Uniti. Le percorrenze a velocità contenute favoriscono infatti l'efficienza delle auto elettriche. Il confronto con il ciclo WLTP, che arriva a 131 km/h, aiuta a comprendere le differenze tra i due metodi di misurazione.

BMW i3 L: passo lungo per maggiore abitabilità e maniglie diverse rispetto all'Europa

Consumi, ricarica e dati ancora mancanti

Durante la prova, il consumo dichiarato della i3 50L è stato di 8,8 kWh/100 km, con una batteria dalla capacità complessiva di 113,4 kWh. Il modello, basato sulla piattaforma Neue Klasse, utilizza un'architettura a 800 volt e supporta la ricarica fino a 400 kilowatt, con la possibilità dichiarata di recuperare 400 km di autonomia in dieci minuti. BMW Cina non ha reso nota la velocità media del test, né ha specificato percorso, temperatura esterna, utilizzo del climatizzatore e chilometri percorsi in autostrada.

BMW i3 L: la berlina in versione occidentale è più corta e con elementi differenti

Autonomia reale, il confronto con il modello europeo

Queste variabili incidono in modo significativo sui consumi e suggeriscono di considerare il risultato come una dimostrazione in condizioni controllate, non come un riferimento universale per la guida quotidiana. Per la i3 50 xDrive europea, i valori di consumo omologati WLTP sono compresi tra 13,4 e 18,0 kWh/100 km, con un'autonomia dichiarata tra 758 e 912 chilometri. Il confronto evidenzia quanto il metodo di prova e le condizioni di utilizzo possano influenzare i risultati di un'auto elettrica.

VEDI ANCHE

Tags