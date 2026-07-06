BMW iX7, le foto spia del maxi SUV elettrico svelano i segreti della nuova ammiraglia

Le nuove foto spia della BMW iX7 mostrano il prototipo con un livello di camuffamento più basso del solito. Una particolarità che permette per la prima volta di avere stime concrete su potenza, batteria e prestazioni della futura ammiraglia elettrica bavarese.

Un frontale che guarda alla i7

Il muso della iX7 ricalca da vicino quello dell’ultima i7 aggiornata, con il doppio rene ancora ben presente e affiancato da elementi di illuminazione divisi. In alto trovano posto le luci diurne minimaliste, più in basso i fari principali. È una direzione stilistica diversa da quella scelta per la iX3, la prima con la nuova piattaforma Neue Klasse pura, in linea con quanto emerso nelle prime foto spia della X7 a motore termico, dove il linguaggio Neue Klasse è meno marcato, essendo mescolato a tratti più tradizionali del marchio.

Caratteristiche e prestazioni

Secondo le stime la iX7 dovrebbe montare una batteria da circa 141 kWh, in grado di alimentare un powertrain da 570 CV (425 kW) con trazione integrale a doppio motore. Lo scatto da 0 a 100 km/h si fermerebbe a 4,6 secondi, con velocità massima limitata a 210 km/h. L'architettura è a 800 V. La ricarica rapida in corrente continua arriverebbe a 460 kW, sufficiente per un recupero dal 10 all'80% in 23 minuti. Sul fronte dell'autonomia si parla di circa 700 km, ma il dato è calcolato secondo il ciclo EPA americano, non comparabile a un'eventuale omologazione WLTP europea. E i confronti tra standard diversi sono sempre da evitare e prendere con le molle (come insegna il caso della Leapmotor B03X), non trattandosi di sole conversioni numeriche.

È importante precisare che queste derivano da documenti di omologazione che sono trapelati negli ultimi giorni. Non si tratta, quindi, di mere speculazioni e hanno un grado di affidabilità superiore alle consuete ipotesi, pur non essendo ancora confermate da BMW

La variante a batterie affiancherà (non sostituirà) la X7 con motore termico con Panoramic iDrive e maniglie a scomparsa. Entrambe le versioni condivideranno la piattaforma CLAR aggiornata e la produzione nello stabilimento di Spartanburg, negli Stati Uniti. Il debutto resta fissato per il 2027, come model year 2028.

FONTE: Carscoops

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Pubblicato da Daniele Di Geronimo, 06/07/2026