BMW non rinuncia al V8: la nuova X5 M60 arriverà nel 2027

Le normative sulle emissioni sempre più severe stanno soffocando i modelli ad alte prestazioni a benzina, costringendo le case automobilistiche ad abbandonare i motori a 8 cilindri, oppure a puntare sull'elettrificazione. A quanto pare, BMW la pensa diversamente e continuerà a puntare sul V8 ancora per alcuni anni a venire e questa unità la troveremo anche al di sotto del cofano della nuova X5 fresca di presentazione.

Il nuovo SUV è un modello molto importante e come abbiamo scritto, sarà proposto con motorizzazioni tradizionali, ibride, elettriche e addirittura Fuel Cell a idrogeno. Sebbene al lancio la nuova X5 non disponga di un motore a otto cilindri, il SUV sarà in futuro disponibile anche con tale unità. BMW conferma l'arrivo, nel 2027, di una versione M Performance con due cilindri in più rispetto ai modelli standard. Non ha ancora un nome, ma tutto lascia pensare che si tratti della X5 M60.

BMW X5, vista posteriore

La nuova BMW X5 M60 con motore V8 nel 2027

Stando a quanto raccontano i colleghi di BMW Blog, la nuova BMW X5 M60 potrà contare su di un V8 biturbo di 4,4 litri ma non sarà un Plug-in. La casa tedesca avrebbe preso la direzione di una motorizzazione tradizionale, con una potenza che dovrebbe essere molto simile a quella della nuova X5 M60e che può contare su poco più di 600 CV. Due modelli simili ma con ''anime'' differenti.

La differenza principale sta nel fatto che, mentre la M60e utilizza un motore a sei cilindri turbo da 3 litri che lavora in sinergia con un motore elettrico e un pacco batterie da 26,5 kWh, la futura X5 M60 avrà due cilindri in più, un turbocompressore aggiuntivo e nessuna elettrificazione. Ovviamente, non sarà altrettanto efficiente nei consumi, ma dovrebbe garantire un'esperienza di guida maggiormente coinvolgente.

È interessante notare che BMW sta lavorando anche su una versione elettrica M Performance basata sulla iX5. Le specifiche tecniche rimangono un mistero ma verosimilmente troveremo un powertrain con doppio motore in grado di garantire prestazioni da riferimento. Ne sapremo di più nel corso dei prossimi mesi.

Sebbene sia ancora troppo presto per BMW per parlare della X5 M, il suo arrivo sarebbe previsto per il 2028. Potrebbe essere proposta sia con un V8, probabilmente Mild Hybrid e sia un powertrain elettrico.

V8 fino al 2030?

Il fatto che BMW voglia continuare a proporre il V8, significa che entrerà nell'era Euro 7 e probabilmente sopravviverà almeno fino al 2030.

Fonte: BMW Blog

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 03/07/2026