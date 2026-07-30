Auto elettriche, crescono le vendite nel mondo ed è record in 50 paesi

Nelle ultime settimane ci siamo più volte concentrati sull’andamento del mercato automotive. Abbiamo visto il risultato storico raggiunto dal mercato europeo, i risultati positivi del mercato italiano e quelli delle vendite delle auto usate. Ma qual è, invece, la situazione a livello globale? Secondo l'ultimo report dell'International Energy Agency (IEA), le vendite globali di auto elettriche sono cresciute del 35% nel secondo trimestre 2026 rispetto ai primi tre mesi dell'anno, con record trimestrali raggiunti in 50 paesi. Il dato IEA (che comprende sia le BEV sia le ibride plug-in) è ancora più interessante se confrontato con quello del resto del mercato. Le vendite globali di auto, nel loro complesso, sono infatti calate di circa il 5% su base annua nel primo semestre 2026, penalizzate da pressioni economiche, aumento dei prezzi del carburante e cambi normativi che hanno frenato la domanda soprattutto in Cina e Stati Uniti.

Una crescita concentrata fuori da Cina e Stati Uniti

Più di 90 paesi hanno registrato una crescita annua delle vendite di auto elettriche nella prima metà del 2026. Tra i mercati più dinamici ci sono Australia, Brasile, India, Corea del Sud e Vietnam, dove le vendite tra marzo e giugno sono state quasi il doppio rispetto allo stesso periodo del 2025.

Questa spinta, unita al sostegno delle politiche pubbliche in Europa, America Latina e Sud-Est asiatico, ha portato l'IEA a rivedere al rialzo le stime per il 2026. Le auto elettriche dovrebbero infatti rappresentare il 29% delle vendite mondiali, un punto percentuale in più rispetto alle previsioni diffuse a maggio nel Global EV Outlook 2026. Il mercato europeo ha chiuso un primo semestre positivo proprio grazie al traino di elettriche, plug-in e ibride, con l'Unione Europea che ha visto le immatricolazioni di elettriche crescere del 40,5%.

Per la prima volta in un decennio, l'IEA prevede una stagnazione delle vendite di elettriche in Cina su base annua. Va comunque precisato che oltre il 60% delle nuove auto vendute quest'anno in Cina sarà comunque elettrico, un livello mai raggiunto prima.

Negli Stati Uniti la frenata ha invece cause politiche ben precise. L'amministrazione Trump ha eliminato i crediti d'imposta federali per l'elettrico già da quasi un anno (da settembre 2025) e ha indebolito le norme sui consumi di carburante, rimuovendo due leve che spingevano le case automobilistiche e gli acquirenti verso la transizione.

Cresce la produzione (ma non sempre le vendite)

Le fabbriche cinesi, però, non hanno rallentato. Nei primi sei mesi del 2026 la Cina ha esportato quasi tante elettriche quante ne aveva spedite in tutto il 2025, proseguendo una traiettoria che a inizio anno aveva già visto l'export superare il mercato interno per un colosso come BYD.

Secondo le stime IEA, solo circa due terzi di quelle unità esportate risultano finora vendute. Sommando le scorte invendute accumulate nei mesi precedenti, oggi ci sono più di un milione di elettriche cinesi disponibili sul mercato mondiale. Un surplus che potrebbe spingere ulteriormente le vendite globali, specie nei mercati emergenti dove i modelli cinesi a basso costo stanno già guadagnando terreno, ma che aumenta anche la pressione sui costruttori storici, già in difficoltà a competere sul prezzo con i marchi cinesi.

L'IEA sottolinea infine come Cina ed economie emergenti siano destinate a rappresentare circa il 60% della domanda auto mondiale nel prossimo decennio. Chi riuscirà a conquistare quei mercati avrà un vantaggio decisivo nella leadership globale del settore.

FONTE: IEA

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