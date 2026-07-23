La Formula E serve davvero a migliorare le auto elettriche da strada?

Ogni volta che nasce una nuova categoria nel motorsport, la promessa dei costruttori è sempre la stessa: ''Sviluppiamo in pista le soluzioni che domani ritroverai nel tuo garage''. Succedeva con il mondiale rally, con la Formula 1 e succede oggi con la Formula E. Ma quante parole c'erano finora dietro al concetto di Race to Road? Si tratta soltanto di un’abile mossa di marketing o c'è un travaso di tecnologia concreto verso le auto elettriche stradali?

Un video pubblicato sul canale ufficiale del ABB FIA Formula E World Championship prende in esame i dubbi e le perplessità che molti automobilisti avanzano ancora verso le vetture a batteria e verifica dove la pista stia offrendo risposte reali.

Ansia da autonomia: la risposta non è accumulare chili

Se ricordi i primi anni della Formula E, ti tornerà in mente il momento bizzarro in cui i piloti dovevano cambiare auto a metà gara perché le batterie non coprivano la distanza. Oggi una singola monoposto completa l'intera corsa erogando una potenza quattro volte superiore.

La cosa interessante è che questo salto non è avvenuto semplicemente installando pacchi batteria giganteschi e pesanti. La filosofia usata nelle corse — e riportata su modelli stradali — si concentra sull'efficienza dinamica.

Invece di adottare la classica guida a un solo pedale (one-pedal) che frena l'auto al minimo rilascio dell'acceleratore disperdendo parte dell'energia in calore, si preferisce far ''veleggiare'' la vettura. L'obiettivo è sprecare meno Joule possibili nel tragitto dalla batteria all'impronta a terra delle gomme, affinando la gestione termica dei componenti.

Ricarica rapida e controllo della temperatura

Un altro grande classico delle perplessità riguarda le soste alle colonnine. In pista si sperimentano sistemi di pit boost capaci di erogare fino a 600 kW in qualche decina di secondi. Su un'auto da tutti i giorni non si raggiungono picchi simili per evidenti ragioni di sicurezza e per preservare la durata della chimica delle celle nel tempo, ma la vera lezione della pista sta nel raffreddamento.

Per poter accettare potenze di ricarica elevate su strada serve un condizionamento termico perfetto. I sistemi di ventilazione e i software di pre-condizionamento derivano direttamente dalle strategie studiate dai tecnici ai box per mantenere la batteria nella finestra di temperatura ideale.

Addio al ''mal di mare'' da frenata rigenerativa

Se ti è capitato di salire da passeggero su un'elettrica guidata senza troppa sensibilità, conosci bene la sensazione di nausea causata dalle continue decelerazioni brusche. In pista la fluidità è fondamentale: la transizione tra la frenata rigenerativa gestita dai motori elettrici e l'intervento dei freni meccanici tradizionali deve essere del tutto impercettibile.

Nelle elettriche sportive di ultima generazione questo processo (chiamato brake blending) è integrato direttamente nel pedale del freno. La prima parte della pressione aziona la rigenerazione elettrica (fino a 400 kW sulle stradali più avanzate), mentre i dischi tradizionali intervengono solo quando si chiede la massima staccata. Il risultato è un feeling di guida naturale, preciso e senza strappi.

Più che pezzi di ferro, una questione di software

Di fatto, il vero passaggio dalla pista alla strada non consiste nel prendere un braccio di sospensione o un componente in carbonio e trapiantarlo su un SUV di serie. Sta nel software di gestione.

I codici che regolano la ripartizione della coppia su ogni singola ruota, la risposta del gas e persino funzioni scenografiche come il pulsante Attack Mode arrivano direttamente dall'esperienza in Formula E. Un esempio concreto?

Analizzando i dati del monomarca I-PACE Trophy svolto a margine dei GP elettrici, Jaguar è riuscita a distribuire un aggiornamento software che ha regalato ai clienti stradali circa 20 km di autonomia reale in più, senza sostituire una singola componente meccanica.

Il verdetto

Il principio del Race to Road esiste ed è reale, ma non va inteso come una fotocopia immediata tra la monoposto e l'auto da famiglia. La Formula E funziona come un acceleratore per sviluppare algoritmi, affinare la gestione dell'energia e rendere le auto elettriche di serie più efficienti, costanti e piacevoli da guidare. Poi, chiaro, c'è anche una componente di marketing, ma l'affinamento tecnico non è solo una promessa.

Foto di copertina: immagine generata con AI

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