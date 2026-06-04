Formula E, svolta GEN4: c'è la sede dei test, l'elettrica da 335 km/h debutta a Madrid

Il futuro del motorsport elettrico ha una data e un luogo di nascita ufficiali. La Formula E e la FIA hanno infatti annunciato che il Circuito di Madrid Jarama ospiterà i test pre-stagionali del campionato dal 16 al 20 novembre 2026.

Un appuntamento cruciale e attesissimo, dato che segnerà il debutto assoluto in pista della nuovissima GEN4, la monoposto di nuova generazione concepita per ridefinire gli standard prestazionali e tecnologici della categoria in vista del Campionato Mondiale FIA Formula E 2026/27.

Madrid diventa la capitala della GEN4

La scelta della capitale spagnola non è affatto casuale. Il ritorno dei piloti, dei team e dei costruttori sui saliscendi del tracciato del Jarama fa seguito al grande successo di pubblico e critica registrato lo scorso 21 marzo in occasione dell'E-Prix di Madrid 2026-2027.

La nuova monoposto Gen4 di Formula E | Foto: FIA Formula E

Sarà proprio questo storico scenario a fare da passerella per il lancio ufficiale della nuova stagione, battezzando l'esordio competitivo di una macchina rivoluzionaria.

I numeri mostruosi della GEN4: prestazioni da F1

La GEN4 si presenta come l'esempio più avanzato, potente e sostenibile mai concepito nella storia della serie elettrica. I dati tecnici e prestazionali promessi dalla nuova architettura segnano un solco generazionale impressionante rispetto alle auto attuali. Si parla di velocità massime che permetteranno alle monoposto di superare la barriera dei 335 km/h.

Ma anche l'accelerazione sarà bruciante, con uno scatto da 0 a 200 km/h che verrà coperto in appena 4,4 secondi. L'altra grande caratteristica sarà la trazione integrale: per la prima volta, la GEN4 disporrà di una trazione integrale permanente, con la potenza monstre in regime di Attack Mode che renderà l'auto capace di erogare ben 600 kW di potenza.

Un salto in avanti tra innovazione e sostenibilità

Questo balzo in avanti non rappresenta soltanto un incremento delle performance velocistiche, ma simboleggia l'inizio di una vera e propria nuova era per le competizioni elettriche ad alte prestazioni. I tecnici della FIA e della Formula E hanno progettato questa nuova generazione per spostare sensibilmente più in là i confini dell'innovazione ingegneristica, garantendo al contempo un incremento drammatico sul fronte dell'efficienza energetica.

Il tutto, mantenendo intatto e, anzi, amplificando il DNA e il profondo impegno della Formula E nei confronti della sostenibilità ambientale. I semafori di novembre sono già nel mirino.

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Pubblicato da Alessio Ricci, 04/06/2026