Anteprima Formula E E-Prix Monte Carlo 2026: orari tv, meteo, circuito

Le info per seguire live i round 9 e 10 della stagione 2026 di Formula E: tutto quello che serve sapere sull'E-Prix di Monaco

Dopo aver lasciato Berlino, la Formula E si sposta nel tempio dell'automobilismo per eccellenza. La serie elettrica sbarca infatti nel Principato di Monaco per quello che è ormai diventato l'appuntamento più glamour e atteso dell'anno: un doppio E-Prix tra i muretti e i saliscendi che hanno fatto la storia del motorsport, lungo il tracciato completo di 3,3 km reso leggendario dai GP di Formula 1. L'ultimo round in Germania ha confermato lo strapotere tecnico dei motorizzati Porsche e Jaguar, ma Monaco è una pista che premia l'efficienza estrema e il coraggio nei sorpassi al limite.

Al comando della classifica generale la lotta è poi serratissima, con Pascal Wehrlein chiamato a difendere la leadership dagli assalti di Mitch Evans, con Edoardo Mortara, Oliver Rowland, Nico Muller e Nick Cassidy pronti a dire la loro nella sfida in vetta. Con i big racchiusi in pochi punti, il weekend monegasco - che vedrà ancora una volta protagonista il sistema di ricarica rapida Pit Boost - promette di essere uno dei possibili spartiacque del Mondiale. Tra i muretti e i tombini di Monte Carlo non c'è però spazio per gli errori: chi vorrà il titolo dovrà dimostrare di saper dominare l'elettricità nel salotto più ostico al mondo.

Formula E E-Prix Monte Carlo 2026, tutte le info utili

Dimenticatevi i lunghi e noiosi trenini monegaschi tipici dei GP di Formula 1: a Monte Carlo la Formula E ha sempre dato prova di poter regalare sorpassi ed emozioni dal primo all'ultimo giro. Merito delle dimensioni compatte delle auto elettriche, sempre particolarmente a proprio agio tra le stradine del Principato. Il circuito, per il resto, non ha bisogno di presentazioni: lunga 3.337 metri e con 19 curve, la pista è una delle più conosciute al mondo e ospita le monoposto di Formula E dal 2021. Nelle edizioni 2015, 2017 e 2019, invece, le auto avevano corso su un layout ''accorciato'' non particolarmente apprezzato dai piloti.

E-Prix Monte Carlo 2026: la mappa del circuito | Foto: Formula E

In sette edizioni, soltanto Sebastien Buemi è stato in grado di ripetersi, vincendo per ben tre volte, nel 2015 e nel 2017 quando ancora si correva sul vecchio layout ''corto'' della pista, e poi in gara-2 nel 2025. A quota una vittoria, invece, Jean-Eric Vergne (2019), Antonio Felix Da Costa (2021), Stoffel Vandoorne (2022) Nick Cassidy (2023), Mitch Evans (2024) e Oliver Rowland (gara-1 2025). Tra i team, due successi a testa per Renault, DS Techeetah ed Envision, con Mercedes e Jaguar a quota 1.

E-Prix Monte Carlo 2024: azione in pista | Foto: Formula E

Gli orari del weekend della Formula E restano quelli tipici del weekend in Europa con doppia manche, seppur con la piccola novità delle prove libere 1 in programma al mattino del sabato e non al pomeriggio del venerdì (per evitare ''dolorose'' chiusure stradali anticipate). Per quanto riguarda le dirette, la trasmissione in chiaro sui canali Mediaset è garantita sul sito Sportmediaset.it e su Italia 1, oltre che su Eurosport e Discovery+ per gli abbonati al servizio. Di seguito gli orari delle dirette del fine settimana del Principato di Monaco:

Prove Libere 1 – Sabato 16 maggio, ore 07.30: YouTube, app Formula E iOS/Android, sito Formula E, Sportmediaset.it.

Prove Libere 2 – Sabato 16 maggio, ore 09.10: YouTube, app Formula E iOS/Android, sito Formula E, Sportmediaset.it.

Qualifica 1 – Sabato 16 maggio, ore 10.40: Sportmediaset.it, Eurosport.

Gara 1 – Sabato 16 maggio, ore 15.00: Mediaset Italia 1, Sportmediaset.it, Eurosport.

Prove Libere 3 – Domenica 17 maggio, ore 08.30: YouTube, app Formula E iOS/Android, sito Formula E, Sportmediaset.it.

Qualifica 2 – Domenica 17 maggio, ore 10.40: Sportmediaset.it, Eurosport.

Gara 2 – Domenica 17 maggio, ore 15.00: Mediaset Italia 1, Sportmediaset.it, Eurosport.

NB: i palinsesti sono potenzialmente soggetti a modifiche e cambiamenti dell’ultimo minuto.

E-Prix Città del Messico 2026: Nick Cassidy (Citroen) | Foto: Fia Formula E

Di seguito il dettaglio delle previsioni del tempo per il fine settimana della Formula E nel Principato di Monaco, secondo Google Meteo:

Sabato 16 maggio – Soleggiato, 0% possibilità di precipitazioni, temperature 11-16°C.

Domenica 17 maggio – Poco nuvoloso, 10% possibilità di precipitazioni, temperature 12-16°C.

Qui la classifica dei piloti e team del campionato Fia Formula E 2025-26 aggiornata dopo ogni tappa del mondiale. Qui è invece possibile consultare il calendario aggiornato della stagione numero 12 della storia della categoria elettrica.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessio Ricci, 14/05/2026