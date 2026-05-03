Formula E E-Prix Berlino-2: Mitch Evans è nella storia, Wehrlein torna leader

Mitch Evans nella storia: trionfa a Berlino e riscrive i record della Formula E ma è Wehrlein a riprendersi la vetta in classifica

Il weekend della Formula E a Berlino si chiude nel segno del primatista assoluto: Mitch Evans vince infatti il round 8 del Mondiale elettrico, il secondo di scena all'ex-aeroporto di Tempelhof, firmando un’impresa che lo proietta definitivamente nell’olimpo della Formula E. Il neozelandese di casa Jaguar è infatti, con 16 successi in carriera, il pilota a vincere più E-Prix nella storia del campionato.

Partito dalla 14ª casella, il 31enne ha saputo leggere la gara con la pazienza del veterano, scagliando l'attacco decisivo nel momento in cui la gestione dell'energia è diventata il fattore determinante, confermando anche il buon momento di forma della Jaguar dopo un periodo difficile.

Formula E Berlino: che caos a Tempelhof

Le prime fasi di gara sono state caratterizzate dal solito caos tattico tipico del circuito berlinese. Con 20 auto racchiuse in pochissimi metri sul cemento abrasivo dell'ex-aeroporto, i contatti sono stati inevitabili: ne hanno fatto le spese soprattutto Nick Cassidy (Citroen) e Nyck De Vries (Mahindra), coinvolti in una carambola causata da Sebastien Buemi al tornantino.

Mentre il gruppo si scambiava posizioni vorticosamente, Evans è rimasto nell'ombra, risalendo fino alla top-6 prima del primo ciclo di Attack Mode. Davanti, Oliver Rowland (Nissan) e Norman Nato sembravano avere il controllo, capaci di risalire dalle retrovie con un vantaggio energetico del 3% rispetto al resto della truppa.

Evans, il colpo del maestro

Il momento della verità è arrivato al giro 27. Evans, che aveva accumulato una riserva di energia superiore a quella dei rivali diretti, ha attivato il primo Attack Mode da sei minuti balzando in testa. Da quel momento, il neozelandese ha imposto un ritmo insostenibile, costruendo un gap di due secondi che ha protetto gelosamente anche durante la seconda attivazione obbligatoria.

Negli ultimi giri, Evans ha dovuto difendersi dal ritorno furibondo di due campioni del mondo: Oliver Rowland e Pascal Wehrlein. Nonostante Rowland avesse un ulteriore minuto di boost e un 1% di batteria extra, Evans ha chiuso ogni spiraglio tagliando il traguardo per primo e centrando la sua 16ª vittoria, superando ogni altro pilota nella storia della categoria.

Formula E E-Prix Berlino-2 2026: ordine d'arrivo

Di seguito l'ordine d'arrivo completo dell'E-Prix di Berlino-2, settimo round della stagione 2026 di Formula E:

Pos Pilota Team Distacco Giri Punti 1 Mitch Evans Jaguar Tcs Racing - 37 25 2 Oliver Rowland Nissan Formula E Team +0.822 37 19 3 Pascal Wehrlein Porsche Formula E Team +1.111 37 18 4 Sébastien Buemi Envision Racing +1.639 37 12 5 Norman Nato Nissan Formula E Team +4.424 37 10 6 Jake Dennis Andretti Formula E +5.940 37 8 7 Edoardo Mortara Mahindra Racing +6.325 37 6 8 Jean-Éric Vergne Citroën Racing +7.604 37 4 9 Felipe Drugovich Andretti Formula E +8.491 37 2 10 Joel Eriksson Envision Racing +8.965 37 1 11 Taylor Barnard Ds Penske +10.216 37 0 12 Josep Maria Martí Cupra Kiro +11.712 37 0 13 Nico Müller Porsche Formula E Team +12.747 37 0 14 Dan Ticktum Cupra Kiro +13.212 37 0 15 Maximilian Günther Ds Penske +14.774 37 0 16 Lucas Di Grassi Lola Yamaha Abt Formula E Team +14.873 37 0 17 Zane Maloney Lola Yamaha Abt Formula E Team +15.342 37 0 18 António Félix Da Costa Jaguar Tcs Racing +36.559 37 0 19 Nick Cassidy Citroën Racing Ritirato 33 0 20 Nyck De Vries Mahindra Racing Ritirato 3 0

Classifica: Wehrlein torna in vetta

Il podio di oggi premia la costanza di Oliver Rowland, che con il secondo posto odierno (dopo il terzo di ieri) diventa il pilota con più trofei stagionali. Terzo gradino per Pascal Wehrlein: dopo lo zero di gara-1 dovuto a una foratura, il tedesco della Porsche si riscatta davanti al proprio pubblico e si riprende la vetta della classifica piloti.

Un weekend trionfale per la Porsche: dopo la vittoria di Nico Muller nel Round 7, la casa di Stoccarda lascia Berlino saldamente in testa sia alla classifica Team che a quella Costruttori.

Il programma Formula E: prossima tappa a Monte Carlo

Il mondiale di Formula E riparte tra due settimane, con i round 9 e 10 di scena nell'incantevole scenario di Monte Carlo, con un doppio appuntamento in programma il 16 e 17 maggio sullo stesso circuito dove solitamente gareggia la Formula 1. Qui, nell'attesa, il calendario completo della stagione e le classifiche aggiornate dopo l'ottavo round del campionato.

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Pubblicato da Alessio Ricci, 03/05/2026