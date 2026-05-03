Formula E E-Prix Berlino-2: Mitch Evans è nella storia, Wehrlein torna leader

Il weekend della Formula E a Berlino si chiude nel segno del primatista assoluto: Mitch Evans vince infatti il round 8 del Mondiale elettrico, il secondo di scena all'ex-aeroporto di Tempelhof, firmando un’impresa che lo proietta definitivamente nell’olimpo della Formula E. Il neozelandese di casa Jaguar è infatti, con 16 successi in carriera, il pilota a vincere più E-Prix nella storia del campionato.
Partito dalla 14ª casella, il 31enne ha saputo leggere la gara con la pazienza del veterano, scagliando l'attacco decisivo nel momento in cui la gestione dell'energia è diventata il fattore determinante, confermando anche il buon momento di forma della Jaguar dopo un periodo difficile.
Formula E Berlino: che caos a Tempelhof
Le prime fasi di gara sono state caratterizzate dal solito caos tattico tipico del circuito berlinese. Con 20 auto racchiuse in pochissimi metri sul cemento abrasivo dell'ex-aeroporto, i contatti sono stati inevitabili: ne hanno fatto le spese soprattutto Nick Cassidy (Citroen) e Nyck De Vries (Mahindra), coinvolti in una carambola causata da Sebastien Buemi al tornantino.
Mentre il gruppo si scambiava posizioni vorticosamente, Evans è rimasto nell'ombra, risalendo fino alla top-6 prima del primo ciclo di Attack Mode. Davanti, Oliver Rowland (Nissan) e Norman Nato sembravano avere il controllo, capaci di risalire dalle retrovie con un vantaggio energetico del 3% rispetto al resto della truppa.
Evans, il colpo del maestro
Il momento della verità è arrivato al giro 27. Evans, che aveva accumulato una riserva di energia superiore a quella dei rivali diretti, ha attivato il primo Attack Mode da sei minuti balzando in testa. Da quel momento, il neozelandese ha imposto un ritmo insostenibile, costruendo un gap di due secondi che ha protetto gelosamente anche durante la seconda attivazione obbligatoria.
Negli ultimi giri, Evans ha dovuto difendersi dal ritorno furibondo di due campioni del mondo: Oliver Rowland e Pascal Wehrlein. Nonostante Rowland avesse un ulteriore minuto di boost e un 1% di batteria extra, Evans ha chiuso ogni spiraglio tagliando il traguardo per primo e centrando la sua 16ª vittoria, superando ogni altro pilota nella storia della categoria.
Formula E E-Prix Berlino-2 2026: ordine d'arrivo
Di seguito l'ordine d'arrivo completo dell'E-Prix di Berlino-2, settimo round della stagione 2026 di Formula E:
|Pos
|Pilota
|Team
|Distacco
|Giri
|Punti
|1
|Mitch Evans
|Jaguar Tcs Racing
|-
|37
|25
|2
|Oliver Rowland
|Nissan Formula E Team
|+0.822
|37
|19
|3
|Pascal Wehrlein
|Porsche Formula E Team
|+1.111
|37
|18
|4
|Sébastien Buemi
|Envision Racing
|+1.639
|37
|12
|5
|Norman Nato
|Nissan Formula E Team
|+4.424
|37
|10
|6
|Jake Dennis
|Andretti Formula E
|+5.940
|37
|8
|7
|Edoardo Mortara
|Mahindra Racing
|+6.325
|37
|6
|8
|Jean-Éric Vergne
|Citroën Racing
|+7.604
|37
|4
|9
|Felipe Drugovich
|Andretti Formula E
|+8.491
|37
|2
|10
|Joel Eriksson
|Envision Racing
|+8.965
|37
|1
|11
|Taylor Barnard
|Ds Penske
|+10.216
|37
|0
|12
|Josep Maria Martí
|Cupra Kiro
|+11.712
|37
|0
|13
|Nico Müller
|Porsche Formula E Team
|+12.747
|37
|0
|14
|Dan Ticktum
|Cupra Kiro
|+13.212
|37
|0
|15
|Maximilian Günther
|Ds Penske
|+14.774
|37
|0
|16
|Lucas Di Grassi
|Lola Yamaha Abt Formula E Team
|+14.873
|37
|0
|17
|Zane Maloney
|Lola Yamaha Abt Formula E Team
|+15.342
|37
|0
|18
|António Félix Da Costa
|Jaguar Tcs Racing
|+36.559
|37
|0
|19
|Nick Cassidy
|Citroën Racing
|Ritirato
|33
|0
|20
|Nyck De Vries
|Mahindra Racing
|Ritirato
|3
|0
Classifica: Wehrlein torna in vetta
Il podio di oggi premia la costanza di Oliver Rowland, che con il secondo posto odierno (dopo il terzo di ieri) diventa il pilota con più trofei stagionali. Terzo gradino per Pascal Wehrlein: dopo lo zero di gara-1 dovuto a una foratura, il tedesco della Porsche si riscatta davanti al proprio pubblico e si riprende la vetta della classifica piloti.
Un weekend trionfale per la Porsche: dopo la vittoria di Nico Muller nel Round 7, la casa di Stoccarda lascia Berlino saldamente in testa sia alla classifica Team che a quella Costruttori.
Il programma Formula E: prossima tappa a Monte Carlo
Il mondiale di Formula E riparte tra due settimane, con i round 9 e 10 di scena nell'incantevole scenario di Monte Carlo, con un doppio appuntamento in programma il 16 e 17 maggio sullo stesso circuito dove solitamente gareggia la Formula 1. Qui, nell'attesa, il calendario completo della stagione e le classifiche aggiornate dopo l'ottavo round del campionato.