Formula E E-Prix Berlino-1 2026: trionfa Nico Muller, primo successo per il pilota Porsche

C’è voluto tempo, per la precisione 69 partenze, ma alla fine il ''muro'' è crollato. Nico Muller conquista la sua prima vittoria nel Campionato Mondiale FIA Formula E, dominando il Round 7, il primo del weekend sulla pista di Berlino. Sullo storico asfalto del parco cittadino di Tempelhof, noto per la sua abrasività unica, lo svizzero della Porsche ha messo in scena una prova di forza tattica, capitalizzando un fine settimana perfetto per il team di Stoccarda.

Muller domina di strategia: la scacchiera del Pit Boost

La gara è stata un intricato puzzle strategico, complicato dal Pit Boost, la ricarica rapida obbligatoria al pit-stop che garantisce un extra di energia. Nelle prime fasi, il poleman Edoardo Mortara ha gestito il gruppo mentre i piloti del team Lola Yamaha ABT, Zane Maloney e Lucas Di Grassi, risalivano la china con manovre spettacolari, arrivando persino a sognare la leadership.

Il vero punto di svolta è arrivato intorno al 23° giro, quando è iniziata la danza dei pit-stop. Mentre il campione in carica Oliver Rowland cercava l'overcut per prendere il comando, Nico Muller – partito sesto – ha giocato d'attesa, conservando preziosi punti percentuali di batteria.

L'affondo decisivo per il trionfo Porsche

Il capolavoro di Muller si è compiuto al giro 29. Uscito dai box con il 4% di energia in più rispetto ai diretti rivali, lo svizzero ha attivato l’Attack Mode (6 minuti complessivi) e ha sverniciato Rowland, Mortara e Maloney in un solo giro.

In pochi giri, il vantaggio del pilota Porsche è salito a 4 secondi, un gap che ha reso vana la rincorsa di Nick Cassidy (Citroen Racing), tornato comunque sul podio dopo il successo di inizio stagione a Città del Messico. Al terzo posto si è piazzato il campione in carica Oliver Rowland (Nissan), abile a resistere nel finale al ritorno di Mortara.

Formula E E-Prix Berlino-1 2026: ordine d'arrivo

Di seguito l'ordine d'arrivo completo dell'E-Prix di Berlino-1, settimo round della stagione 2026 di Formula E:

Pos Pilota Team Distacco Giri Punti 1 Nico Müller Porsche Formula E Team - 39 25 2 Nick Cassidy Citroën Racing +4.798 39 18 3 Oliver Rowland Nissan Formula E Team +5.252 39 15 4 Edoardo Mortara Mahindra Racing +5.898 39 15 5 Jake Dennis Andretti Formula E +8.117 39 11 6 Mitch Evans Jaguar Tcs Racing +8.917 39 8 7 Josep Maria Martí Cupra Kiro +10.142 39 6 8 Taylor Barnard Ds Penske +10.529 39 4 9 Nyck De Vries Mahindra Racing +11.141 39 2 10 António Félix Da Costa Jaguar Tcs Racing +13.051 39 1 11 Maximilian Günther Ds Penske +13.836 39 0 12 Sébastien Buemi Envision Racing +14.336 39 0 13 Felipe Drugovich Andretti Formula E +14.596 39 0 14 Jean-Éric Vergne Citroën Racing +14.889 39 0 15 Zane Maloney Lola Yamaha Abt Formula E Team +15.178 39 0 16 Joel Eriksson Envision Racing +16.036 39 0 17 Lucas Di Grassi Lola Yamaha Abt Formula E Team +17.195 39 0 18 Norman Nato Nissan Formula E Team +18.138 39 0 19 Pascal Wehrlein Porsche Formula E Team +49.681 39 0 20 Dan Ticktum Cupra Kiro Ritiro 37 0

Delusione Dennis, gioia Mortara (leader)

Weekend da dimenticare per Jake Dennis (Andretti): il pilota inglese, nonostante un'ottima gestione energetica che lo avrebbe portato sul podio, ha fallito per due volte l'attivazione dell'Attack Mode, scivolando in quinta posizione.

Sorride invece Edoardo Mortara: nonostante il quarto posto finale, la sua costanza di rendimento in questa stagione 12 lo proietta in vetta alla classifica piloti. Lo svizzero approfitta della giornata nera di Pascal Wehrlein, costretto a un doloroso zero in classifica a causa di una foratura che lo ha relegato nelle retrovie.

Il programma Formula E: domenica il bis a Berlino

Il mondiale di Formula E riparte già domenica, con il secondo dei due E-Prix in Germania, sulla pista di Berlino Tempelhof. Qui, nell'attesa, il calendario completo della stagione e le classifiche aggiornate dopo il settimo round del campionato.

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Pubblicato da Alessio Ricci, 02/05/2026