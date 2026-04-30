Anteprima Formula E E-Prix Berlino 2026: orari tv, meteo, circuito

Le info per seguire live i round 7 e 8 della stagione 2026 di Formula E: tutto quello che serve sapere sull'E-Prix di Berlino

Dopo aver iniziato a Madrid, a fine marzo, la stagione europea, la Formula E torna in pista per inaugurare la fase calda della stagione. La serie elettrica lo fa proprio a Berlino, in una delle sue storiche - non a caso nel 2020 ha ospitato ben sei E-Prix per completare la stagione troncata dalla pandemia - ''case'': l'ex aeroporto (oggi trasformato in un incantevole parco cittadino) di Tempelhof, nel cuore di Berlino.

L'ultimo round della stagione ci ha regalato un dominio Jaguar, che si è rilanciata in classifica con la doppietta di Antonio Felix Da Costa e del compagno Mitch Evans. Al comando della generale c'è però sempre la Porsche del campione 2024 Pascal Wehrlein, davanti allo svizzero Edoardo Mortara, con il campione in carica Oliver Rowland solo settimo in classifica. Tutto è però ancora aperto e c'è da scommettere che il doppio appuntamento tedesco, dove torna anche il format del Pit Boost, possa regalare emozioni e stravolgimenti.

Formula E E-Prix Berlino 2026, tutte le info utili

Dopo aver cambiato profondamente la propria identità proprio due stagioni fa, il circuito di Berlino-Tempelhof sembra aver trovato il giusto bilanciamento tra esigenze di spettacolo e di sicurezza e ricarica delle batterie delle monoposto, tanto da restare sostanzialmente immutato per la terza edizione di fila. Resta comunque sempre uno dei circuiti più spettacolari in calendario con tante occasioni di sorpasso e molte curve ad angolo retto o a gomito che sono state teoricamente sempre sedi di bei duelli tra i piloti. La sede stradale, poi, è unica nel suo genere, visto che si corre sul cemento e non sul tradizionale asfalto.

E-Prix Berlino 2026: la mappa del circuito | Foto: Formula E

La gara di Berlino è un grande classico del calendario della Formula E, essendosi disputata già in 22 occasioni. Un E-Prix che adesso conta uno specialista visto che, con l'affermazione in gara-1 dell'edizione 2025 è diventato l'unico con ben tre successi: Nick Cassidy, in grado di trionfare anche in gara-2 nel 2023 e in gara-1 nel 2024. Due successi a testa anche per Sebastien Buemi, Lucas Di Grassi, Antonio Felix Da Costa e Mitch Evans, mentre in una sola occasione hanno vinto Jerome D'Ambrosio, Felix Rosenqvist, Daniel Abt, Maximilian Gunther, Jean-Eric Vergne, Oliver Rowland, Stoffel Vandoorne, Norman Nato, Edoardo Mortara e Nyck De Vries.

E-Prix Berlino 2024: azione in pista | Foto: Formula E

Dopo tanto peregrinare in Asia e America, la Formula E arriva in Europa per il primo appuntamento con doppia manche della stagione dopo quello di Jeddah. Gli orari tv dell'evento tornano a essere perfetti per gli appassionati del vecchio Continente, che peraltro evitano la concomitanza con la F1 grazie al fatto che il paddock dei GP gareggia a Miami, nel tardo pomeriggio e alla sera. non devono fronteggiare alcuna scomoda concomitanza con la Formula 1. Per quanto riguarda le dirette, la trasmissione in chiaro sui canali Mediaset è garantita sul sito Sportmediaset.it e su Canale 20, oltre che su Eurosport e Discovery+ per gli abbonati al servizio. Di seguito gli orari delle dirette del fine settimana di Miami:

Prove Libere 1 – Venerdì 1 maggio, ore 16.00: YouTube, app Formula E iOS/Android, sito Formula E, Sportmediaset.it.

Prove Libere 2 – Sabato 2 maggio, ore 09.30: YouTube, app Formula E iOS/Android, sito Formula E, Sportmediaset.it.

Qualifica 1 – Sabato 2 maggio, ore 11.40: Sportmediaset.it, Eurosport.

Gara 1 – Sabato 2 maggio, ore 16.00: Mediaset Canale 20, Sportmediaset.it, Eurosport.

Prove Libere 3 – Domenica 3 maggio, ore 09.30: YouTube, app Formula E iOS/Android, sito Formula E, Sportmediaset.it.

Qualifica 2 – Domenica 3 maggio, ore 11.40: Sportmediaset.it, Eurosport.

Gara 2 – Domenica 3 maggio, ore 16.00: Mediaset Canale 20, Sportmediaset.it, Eurosport.

NB: i palinsesti sono potenzialmente soggetti a modifiche e cambiamenti dell’ultimo minuto.

E-Prix Città del Messico 2026: Nick Cassidy (Citroen) | Foto: Fia Formula E

Di seguito il dettaglio delle previsioni del tempo per il fine settimana della Formula E a Berlino, secondo Google Meteo:

Venerdì 1 maggio – Soleggiato, 0% possibilità di precipitazioni, temperature 7-24°C.

Sabato 2 maggio – Soleggiato, 0% possibilità di precipitazioni, temperature 9-27°C.

Domenica 3 maggio – Nuvoloso, 10% possibilità di precipitazioni, temperature 13-28°C.

Qui la classifica dei piloti e team del campionato Fia Formula E 2025-26 aggiornata dopo ogni tappa del mondiale. Qui è invece possibile consultare il calendario aggiornato della stagione numero 12 della storia della categoria elettrica.

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Pubblicato da Alessio Ricci, 01/05/2026