Formula E E-Prix Monte Carlo-2: Rowland torna a vincere, festa Nissan nel Principato

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Quello di Monte Carlo si conferma lo scacchiere più imprevedibile del Mondiale FIA Formula E: il round 10 regala infatti una corsa diametralmente opposta rispetto a quella del sabato ma altrettanto spettacolare, che incorona la maestria tattica di Oliver Rowland. Il pilota della Nissan, scattato dall'ottava casella, ha giocato una partita a scacchi perfetta sul fronte della gestione energetica, emergendo nel finale di una corsa folle e conquistando la sua seconda vittoria in due anni nel Principato di Monaco.
Caos al via: da Costa va in testacoda, Mortara sanzionato
Il semaforo verde ha riacceso immediatamente le scintille del giorno precedente. Il poleman Dan Ticktum (CUPRA KIRO) e Antonio Felix Da Costa (Jaguar Racing) sono scattati appaiati verso la Sainte Devote. Alla chicane del porto, però, il dramma: un contatto innescato da Edoardo Mortara ha mandato in testacoda da Costa, facendolo precipitare fino alla 15esima posizione. Lo svizzero ha così ereditato la leadership virtuale della corsa, ma i commissari lo hanno punito poco dopo con 10 secondi di penalità da scontare a fine gara.
Con il leader penalizzato, la corsa è diventata una tonnara: Mitch Evans (Jaguar) ha preso momentaneamente la vetta al giro 11 con un sorpasso da antologia al Mirabeau, mentre le due Andretti-Porsche risalivano la china a suon di Attack Mode.
Il capolavoro di Rowland
La svolta decisiva si è consumata tra il 19° e il 23° giro. Un contatto alla Rascasse tra Pepe Marti e Nick Cassidy ha imposto un regime di Full Course Yellow. In quel momento, Da Costa - fin lì protagonista di una rimonta furibonda dopo il testacoda iniziale - si è ritrovato incredibilmente in testa al gruppo.
Ma la freschezza energetica della Nissan ha fatto la differenza: al giro 23, risalendo la collina verso il Casinò, Rowland e Mortara hanno rotto gli indugi scavalcando il portoghese. Pochi metri dopo, alla Nouvelle Chicane, Rowland ha sferrato l'attacco decisivo su Mortara, prendendosi la prima posizione assoluta. Nemmeno una seconda Full Course Yellow nel finale (provocata dall'impatto a muro di Taylor Barnard al Portier) ha scalfito la freddezza del britannico, che è volato indisturbato verso la bandiera a scacchi.
Podio stravolto: gioia Drugovich, beffa Ticktum
Sotto il traguardo Rowland ha preceduto Mortara, ma l'applicazione dei 10 secondi di penalità ha fatto scivolare lo svizzero della Mahindra al quinto posto. Ad ereditare la seconda piazza è così un monumentale Felipe Drugovich, che riscatta le opache prestazioni di Berlino e regala al team Andretti il miglior risultato stagionale.
Il terzo gradino del podio va a un eroico Antonio Felix Da Costa, che completa una rimonta d'altri tempi precedendo in parata il compagno di squadra Mitch Evans. Sesto posto per l'altra Andretti di Jake Dennis. Giornata da incubo, invece, per Dan Ticktum: il poleman del weekend (aveva ottenuto il miglior tempo in qualifica anche in gara-1) ha sbagliato la strategia finale dell'Attack Mode, incappando anche in una penalità che lo ha relegato in 14ª posizione.
Formula E E-Prix Monte Carlo-2 2026: ordine d'arrivo
Di seguito l'ordine d'arrivo completo dell'E-Prix di Monaco-2, decimo round della stagione 2026 di Formula E:
|Pos
|Pilota
|Team
|Distacco
|Giri
|Punti
|1
|Oliver Rowland
|Nissan Formula E Team
|-
|28
|26
|2
|Felipe Drugovich
|Andretti Formula E
|+1.165
|28
|18
|3
|António Félix Da Costa
|Jaguar Tcs Racing
|+3.448
|28
|15
|4
|Mitch Evans
|Jaguar Tcs Racing
|+10.442
|28
|12
|5
|Edoardo Mortara
|Mahindra Racing
|+10.891
|28
|10
|6
|Jake Dennis
|Andretti Formula E
|+17.854
|28
|8
|7
|Nico Müller
|Porsche Formula E Team
|+18.073
|28
|6
|8
|Joel Eriksson
|Envision Racing
|+18.380
|28
|4
|9
|Nyck De Vries
|Mahindra Racing
|+18.950
|28
|2
|10
|Lucas Di Grassi
|Lola Yamaha Abt Formula E Team
|+19.622
|28
|1
|11
|Zane Maloney
|Lola Yamaha Abt Formula E Team
|+19.895
|28
|0
|12
|Pascal Wehrlein
|Porsche Formula E Team
|+21.119
|28
|0
|13
|Maximilian Günther
|Ds Penske
|+29.160
|28
|0
|14
|Dan Ticktum
|Cupra Kiro
|+41.244
|28
|3
|15
|Taylor Barnard
|Ds Penske
|+45.359
|28
|0
|16
|Jean-Éric Vergne
|Citroën Racing
|+54.175
|28
|0
|17
|Sébastien Buemi
|Envision Racing
|+1:06.715
|28
|0
|18
|Nick Cassidy
|Citroën Racing
|+1:08.041
|28
|0
|19
|Josep Maria Martí
|Cupra Kiro
|Ritirato
|17
|0
|20
|Norman Nato
|Nissan Formula E Team
|Ritirato
|5
|0
Il programma Formula E: tre tappe in Asia prima del gran finale
Il mondiale di Formula E si prende adesso un mesetto di pausa, tornando in pista soltanto sabato 20 giugno per l'E-Prix di Sanya, in Cina, in programma in appuntamento singolo. Poi sarà la volta ancora di due doppie gare a Shanghai e Tokyo, con il campionato che dunque entrerà nella fase decisiva in Asia, prima del gran finale di ferragosto (15 e 16 agosto) a Londra. Qui, nell'attesa, il calendario completo della stagione e le classifiche aggiornate dopo il decimo round del campionato.