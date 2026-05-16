E-Prix Monte Carlo-1 2026: capolavoro De Vries, Evans nuovo leader

De Vries è Principe di Monaco: trionfo Mahindra nel caos, Evans secondo e nuovo leader del Mondiale, podio storico per Marti

Monaco non tradisce mai le aspettative e regala una prima manche del weekend di Formula E semplicemente folle. A uscirne vincitore, algido e perfetto nella gestione tattica, è Nyck De Vries. Il pilota olandese riporta la Mahindra sul gradino più alto del podio per la prima volta nell'era Gen3, centrando il suo quinto successo in carriera (il primo dal weekend di Berlino 2022) al termine di una corsa che ha visto i principali pretendenti al titolo auto-eliminarsi.

Strategia e sangue freddo: la mossa vincente della Mahindra

Scattato dalla prima fila, De Vries ha costruito la sua giornata di gloria intorno al 16° giro, quando il muretto box lo ha richiamato per effettuare il Pit Boost, la sosta ai box obbligatoria per la ricarica veloce delle batterie. Una mossa d'anticipo che ha pagato dividendi altissimi: tornato in pista nel traffico ma con un'ottima riserva di energia, l'olandese ha attivato l'Attack Mode al momento giusto, sverniciando l'allora leader Antonio Felix da Costa al giro 20. Da lì in poi, De Vries ha fatto il vuoto, tagliando il traguardo in solitaria con un rassicurante vantaggio di 3 secondi.

Fratricidio Porsche e sfortuna Rowland

Se Mahindra festeggia, nel garage Porsche l'atmosfera è tesissima. Nelle prime fasi, dopo una Safety Car causata dal contatto tra Nick Cassidy e Jake Dennis (con l'inglese a muro), è andato in scena il disastro perfetto: Nico Muller ha tamponato il compagno di squadra (e leader del Mondiale) Pascal Wehrlein. Risultato? Foratura per il tedesco, musetto distrutto per lo svizzero ed entrambi costretti a una sosta forzata che ha rovinato la gara di entrambi. Nello stesso giro, anche l'altro big Oliver Rowland (Nissan) ha rimediato una foratura, sprofondando a fondo classifica.

Giallo nel finale: Ticktum penalizzato, Marti nella storia

Alle spalle dell'imprendibile De Vries, la lotta per il podio è stata un vero e proprio scontro ravvicinato. Mitch Evans ha artigliato un secondo posto monumentale con la sua Jaguar: per il neozelandese si tratta del quinto podio a Monaco, un risultato pesante come un macigno perché, grazie ai 18 punti conquistati, il 31enne scalza Wehrlein e diventa il nuovo leader del campionato Piloti con 15 lunghezze di vantaggio, regalando alla Jaguar anche la vetta della classifica team.

La terza piazza sembrava ormai blindata nelle mani del poleman Dan Ticktum (Cupra Kiro), in crisi di ritmo nel finale ma stoico nel difendersi da Antonio Felix da Costa. Al giro 28, però, i due sono entrati in collisione violentemente alla staccata di curva 10: la Jaguar del portoghese ha perso una ruota terminando lì la corsa, mentre il britannico è riuscito a tagliare il traguardo in terza posizione. I commissari hanno però punito la manovra di Ticktum nel post-gara con un drive-through convertito in tempo, che lo ha fatto retrocedere al 12° posto.

A ereditare il terzo gradino del podio è così il suo compagno di squadra, il rookie Pepe Marti. Lo spagnolo festeggia il miglior risultato in carriera e diventa ufficialmente il primo pilota spagnolo a conquistare un trofeo nella storia della Formula E.

Formula E E-Prix Monte Carlo-1 2026: ordine d'arrivo

Di seguito l'ordine d'arrivo completo dell'E-Prix di Monaco-1, nono round della stagione 2026 di Formula E:

Pos Pilota Team Distacco Giri Punti 1 Nyck De Vries Mahindra Racing - 29 25 2 Mitch Evans Jaguar Tcs Racing +2.677 29 18 3 Josep Maria Martí Cupra Kiro +21.115 29 15 4 Felipe Drugovich Andretti Formula E +21.320 29 12 5 Sébastien Buemi Envision Racing +21.839 29 10 6 Joel Eriksson Envision Racing +23.990 29 8 7 Taylor Barnard Ds Penske +24.322 29 6 8 Maximilian Günther Ds Penske +24.817 29 5 9 Nico Müller Porsche Formula E Team +25.817 29 2 10 Lucas Di Grassi Lola Yamaha Abt Formula E +27.019 29 1 11 Nick Cassidy Citroën Racing +29.004 29 0 12 Dan Ticktum* Cupra Kiro +45.641 29 3 13 Zane Maloney Lola Yamaha Abt Formula E +52.893 29 0 14 Norman Nato Nissan Formula E Team +1:02.680 29 0 15 Oliver Rowland Nissan Formula E Team +1:22.065 29 0 16 Jean-Éric Vergne Citroën Racing +1 giro 28 0 17 Edoardo Mortara Mahindra Racing +1 giro 28 0 18 Pascal Wehrlein Porsche Formula E Team +1 giro 28 0 19 António Félix Da Costa Jaguar Tcs Racing Ritiro 26 0 20 Jake Dennis Andretti Formula E Ritiro 3 0

*Dan Ticktum, Drive Through convertito in 33 secondi di penalità a fine gara per aver causato un incidente.

Il programma Formula E: domenica il bis nel Principato

Il mondiale di Formula E riparte già domenica, con il secondo dei due E-Prix del Principato di Monaco, sulla mitica pista di Monte Carlo, che inizierà alle 15.00 (qui gli orari completi di tutte le sessioni). Qui, nell'attesa, il calendario completo della stagione e le classifiche aggiornate dopo il nono round del campionato.

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Pubblicato da Alessio Ricci, 16/05/2026