Formula E E-Prix Shanghai-2 2026: Di Grassi nella storia a 41 anni. Evans ko, Wehrlein leader

Se il sabato dell'E-Prix diShanghai aveva offerto spettacolo sotto il diluvio, la domenica del Round 13 ha scritto un pezzo di storia indelebile della i Formula E. In condizioni di pista che si è via via asciugata, l'esperienza e il coraggio nelle scelte di setup hanno premiato i piloti partiti dalle retrovie, dando vita a un finale vietato ai deboli di cuore. E quando si parla di esperienza e di coraggio, chi se non il quarantunenne Lucas Di Grassi, alla sua ultima stagione nella serie elettrica, poteva trionfare sul circuito cinese?

E-Prix Shanghai-2 2026: la partenza della gara | Foto: Fia Formula E

Il brasiliano, campione della Season 3 e vincitore della primissima storica gara di Formula E nel lontano 2014 (sempre in Cina, ma a Pechino), ha firmato un successo che gli permette di ritoccare il suo stesso primato di vincitore più anziano della serie, interrompendo un digiuno che durava dal 2022.

Dramma Jaguar nel pre-gara, Porsche detta il ritmo

Il pomeriggio di Shanghai si è aperto con un colpo di scena drammatico in ottica mondiale: la Jaguar del leader della classifica Mitch Evans è rimasta bloccata nel box a causa di un problema tecnico irrisolvibile prima del via. Con il neozelandese clamorosamente fuori dai giochi, la corsa è partita dietro la Safety Car prima dello start da fermi guidato dal poleman Felipe Drugovich (Andretti).

La prima metà di gara è stata dominata dalle Porsche ufficiali. Sfruttando alla perfezione l'incrocio delle traiettorie in Attack Mode, Pascal Wehrlein si è portato al comando al settimo giro, lavorando in perfetta sinergia con il compagno di scuderia Nico Muller per scavare un solco di tre secondi su Drugovich. Dietro di loro, Sebastien Buemi e Antonio Felix Da Costa si sono inseriti nella lotta per il podio a suon di sorpassi nel settore centrale.

E-Prix Shanghai-2 2026: fasi di gara | Foto: Fia Formula E

L'assetto d'asciutto come carta vincente

A dieci passaggi dalla conclusione, la transizione dell'asfalto verso condizioni di asciutto ha messo le ali a chi aveva scommesso su un setup più scarico. Joel Eriksson (Envision Racing) si è reso protagonista di una progressione furiosa, sfilando Wehrlein al ventiduesimo giro e guadagnando ben 16 posizioni rispetto alla casella di partenza. Subito dietro di lui si sono agganciati Jean-Éric Vergne (Citroen Racing) e lo stesso Di Grassi, anch'essi capaci di risalire di 16 piazze.

Il punto di svolta decisivo si è verificato al giro 24, quando la Direzione Gara ha chiamato un regime di Full Course Yellow per rimuovere la Lola di Zane Maloney in panne. La neutralizzazione ha congelato la pista azzerando l'efficacia dell'Attack Mode appena attivato da Eriksson e Vergne. Di Grassi, al contrario, aveva conservato il suo bonus da 50 kW a trazione integrale per il finale.

Al restart, Vergne ha rotto gli indugi passando Eriksson al tornantino, ma la risposta di Di Grassi è stata da antologia: sfruttando l'extra-potenza rimasta, il brasiliano ha sverniciato Eriksson e poi, all'inizio dell'ultimo giro, ha completato il capolavoro sorpassando Vergne all'esterno di curva-1, volando sul traguardo davanti al francese e a un incredulo Eriksson (al primo podio in carriera).

Formula E E-Prix Shanghai-2 2026: ordine d'arrivo

Di seguito l'ordine d'arrivo completo del secondo E-Prix di Shanghai, round 13 della stagione 2026 di Formula E:

Pos Pilota Team Distacco Giri Punti 1 Lucas Di Grassi Lola Yamaha Abt Formula E - 28 25 2 Jean-Éric Vergne Citroen Racing +0.565 28 18 3 Joel Eriksson Envision Racing +2.903 28 15 4 Pascal Wehrlein Porsche Formula E Team +11.093 28 12 5 Sébastien Buemi Envision Racing +17.373 28 10 6 Felipe Drugovich Andretti Formula E +19.651 28 11 7 Nico Müller Porsche Formula E Team +22.456 28 6 8 Oliver Rowland Nissan Formula E Team +22.539 28 5 9 Taylor Barnard DS Penske +22.690 28 2 10 Dan Ticktum Cupra Kiro +23.685 28 1 11 Maximilian Günther DS Penske +24.248 28 0 12 Josep María Martí Cupra Kiro +24.362 28 0 13 Jake Dennis Andretti Formula E +26.722 28 0 14 António Félix Da Costa Jaguar Tcs Racing +26.934 28 0 15 Nick Cassidy Citroen Racing +27.138 28 0 16 Edoardo Mortara Mahindra Racing +29.960 28 0 17 Norman Nato Nissan Formula E Team +31.309 28 0 18 Nyck De Vries Mahindra Racing +52.032 28 0 19 Zane Maloney Lola Yamaha Abt Formula E Ritirato 22 0 20 Mitch Evans Jaguar Tcs Racing Non partito 0 0

Wehrlein ringrazia e vola in testa al mondiale

Pascal Wehrlein ha chiuso la sua domenica in quarta posizione. Un piazzamento ai piedi del podio che sa comunque di vittoria in ottica Mondiale: il tedesco della Porsche scavalca infatti Evans in classifica generale, trasformando il passivo di 19 punti di inizio weekend in un piccolo vantaggio di 9 lunghezze sul rivale della Jaguar. Buemi ha chiuso quinto davanti a Drugovich.

l programma Formula E: a Tokyo per il penultimo doppio round

La sifda per il Mondiale di Formula E resta comunque apertissima, in vista del doppio appuntamento sul circuito cittadino di Odaiba, nella baia della metropoli giapponese Tokyo. Il campionato si prende però tre settimane di pausa prima del cruciale double-header che per la prima volta andrà in scena in notturna, e che sarà in programma il 25 e 26 luglio prima del gran finale di stagione in programma, come ormai da tradizione, a Londra.

Qui, nell'attesa, il calendario completo della stagione e le classifiche aggiornate dopo la 13esima tappa del Mondiale elettrico.

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Pubblicato da Alessio Ricci, 05/07/2026