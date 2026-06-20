Formula E E-Prix Sanya 2026: Dennis-Drugovich è la prima doppietta Andretti-Porsche

Il weekend cinese dell'E-Prix di Sanya si trasforma in un giorno di gloria indimenticabile per i colori del Team Andretti. Scattati dalla prima fila sulla griglia, Jake Dennis e Felipe Drugovich hanno infatti chiuso esattamente nello stesso ordine di partenza, superando indenni una girandola pazzesca di incidenti, penalità e strategie incrociate. Per Dennis si tratta del secondo sigillo stagionale (entrambi partendo dalla pole position), mentre per il debuttante Drugovich arriva il secondo podio consecutivo dopo l'ottimo piazzamento di Monaco. La scuderia americana, che vanta un powertrain fornito dalla Porsche, festeggia alla grande, trasformando la prima storica prima fila in qualifica in una doppietta da manuale.

Andretti gioca di tattica, poi il caos della bandiera rossa

Nelle prime fasi della corsa, il duo Andretti ha giocato perfettamente di squadra, gestendo i consumi energetici e allargando le traiettorie per tenere a bada la Jaguar di Mitch Evans. La gara ha però vissuto continui stravolgimenti a causa delle attivazioni degli Attack Mode: Pascal Wehrlein prima, Dan Ticktum e Nick Cassidy poi, si sono quindi alternati al comando sfruttando la potenza extra dei 50kW.

E-Prix Sanya 2026: fasi di gara | Foto: Fia Formula E

La svolta della corsa è arrivata intorno al ventesimo giro. Mentre Dennis e Drugovich ritornavano al comando ritardando al massimo la loro attivazione della modalità d'attacco, alle loro spalle si scatenava il far west: prima Ticktum volava sopra la Mahindra di Edoardo Mortara in frenata, poi il leader del campionato Mitch Evans finiva agganciato nella morsa di Zane Maloney al tornantino. La conseguenza? Monoposto intrappolate nell'imbuto di curva-9, pista bloccata e inevitabile bandiera rossa per congelare la corsa e liberare la carreggiata.

Penalità e botti nel finale: Rowland a muro, rimonta Marti

Alla ripartenza dopo la sospensione, la corsa si è trasformata in una gara sprint su 17 giri. Antonio Felix da Costa ha effettuato una rimonta furiosa fino alla prima posizione virtuale, ma il portoghese della Jaguar è stato successivamente sanzionato con 5 secondi di penalità per aver innescato un contatto in curva-6. Nel frattempo, una carambola tra la Nissan di Norman Nato e la Porsche di Pascal Wehrlein costringeva la Direzione Gara a stabilire un regime di Full Course Yellow.

🟡 Yellow Flag 🟡



Norman Nato hits the wall and we see a full course yellow



Lianxin #SanyaEPrix#FormulaEpic.twitter.com/z3sN3YIy9m — Formula E (@FIAFormulaE) June 20, 2026

Con Da Costa penalizzato, il leader virtuale della corsa è così diventato il campione del mondo in carica Oliver Rowland su Nissan. L'inglese, però, nel disperato tentativo di contenere il prepotente ritorno di Dennis (forte di una miglior gestione dell'energia), è incappato in un clamoroso errore finendo violentemente contro il muro a pochissimi giri dal termine. Dennis ha così ripreso la testa della corsa davanti a Drugovich.

Il vero eroe del finale è stato però Pepe Marti: il giovane spagnolo del team Cupra Kiro, scattato praticamente dall'ultimo posto (18°) alla ripartenza dopo la bandiera rossa, ha sfruttato al millimetro l'ultimo Attack Mode rimasto, infilando gli avversari a ritmi folli e arpionando un incredibile terzo posto finale, replicando il podio già ottenuto a Monte Carlo. Quarta piazza per Da Costa, che dunque si deve accontentare dopo la penalità, con la DS Penske di Maximilian Gunther al quinto posto. Sesta è la Mahindra di Nyck de Vries fresco vincitore della 24h di Le Mans con la Toyota, seguito da Nico Muller (7°), Jean-Eric Vergne (8°), Taylor Barnard (9°) e Lucas di Grassi (10°).

Formula E E-Prix Sanya 2026: ordine d'arrivo

Di seguito l'ordine d'arrivo completo dell'E-Prix di Sanya, round 11 della stagione 2026 di Formula E:

Pos Pilota Team Distacco Giri Punti 1 Jake Dennis Andretti Formula E - 39 28 2 Felipe Drugovich Andretti Formula E +1.112 39 18 3 Josep Maria Marti Cupra Kiro +2.104 39 15 4 Antonio Felix Da Costa* Jaguar Tcs Racing +5.702 39 12 5 Maximilian Günther Ds Penske +7.116 39 10 6 Nyck De Vries** Mahindra Racing +7.855 39 9 7 Nico Muller Porsche Formula E Team +8.780 39 6 8 Jean-Eric Vergne Citroen Racing +9.036 39 4 9 Taylor Barnard Ds Penske +9.373 39 2 10 Lucas Di Grassi Lola Yamaha Abt Formula E +9.881 39 1 11 Zane Maloney Lola Yamaha Abt Formula E +10.471 39 0 12 Joel Eriksson Envision Racing +11.264 39 0 13 Sebastien Buemi Envision Racing +12.491 39 0 14 Pascal Wehrlein* Porsche Formula E Team +12.742 39 0 15 Dan Ticktum Cupra Kiro +1:10.696 39 0 16 Mitch Evans Jaguar Tcs Racing Ritirato 38 0 17 Oliver Rowland Nissan Formula E Team Ritirato 37 0 18 Nick Cassidy Citroen Racing Ritirato 36 0 19 Norman Nato Nissan Formula E Team Ritirato 26 0 20 Edoardo Mortara Mahindra Racing Ritirato 20 0

*Da Costa e Wehrlein, +5 secondi di penalità per aver causato un incidente.

**De Vries, +5 secondi di penalità per essersi illegalmente spostato in frenata.

Mondiale piloti: Evans si salva nel giorno dei ritiri eccellenti

Nonostante lo zero pesante rimediato con il contatto al tornantino, Mitch Evans conserva la testa della classifica del campionato: il neozelandese della Jaguar tira infatti un enorme sospiro di sollievo, poiché nessuno dei suoi diretti inseguitori è riuscito ad approfittare del suo ko. Rowland si è schiantato nel finale, mentre Edoardo Mortara e Pascal Wehrlein hanno chiuso la domenica fuori dalla zona punti.

Il programma Formula E: si continua... sempre in Cina

Il mondiale diFormula E resta ora in Cina dove, dopo il weekend di Sanya e un fine settimana di stop, si torna a gareggiare sulla pista permanente di Shanghai per un doppio appuntamento in programma il 4 e il 5 luglio. Qui, nell'attesa, il calendario completo della stagione e le classifiche aggiornate dopo il round 11 del campionato.

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Pubblicato da Alessio Ricci, 20/06/2026