Anteprima Formula E E-Prix Sanya 2026: orari tv, meteo, circuito

La stagione 2025-2026 di Formula E entra definitivamente nella sua fase decisiva. Dopo lo show di Monte Carlo, che ha portato alla vittoria la Mahindra con Nyck De Vries e la Nissan con Oliver Rowland, regalandoci anche la fuga in classifica di Mitch Evans su Jaguar, la serie elettrica si trasferisce in Cina, a Sanya, per l'11° round della stagione. Una corsa, che torna in appuntamento singolo dopo qualche anno di stop, e che promette di infiammare ancora di più la lotta per il titolo, con tutti i piloti Porsche in cerca di riscatto dopo il deludente weekend nel Principato. Chi inizierà al meglio la lunga trasferta asiatica che proseguirà poi nei weekend del 5 e del 26 luglio tra Shanghai e Tokyo?

Formula E E-Prix Sanya 2026, tutte le info utili

Si è già corso nel 2019 e si sarebbe dovuto replicare anche nel 2020, anche se la pandemia da Covid-19 ha impedito alla Formula E di replicare. Adesso il paddock elettrico ritorna su una pista analoga, per quanto leggermente modificata: si passa infatti da 2236 metri a 2520, con alcune piccole novità soprattutto nel primo settore e con un disegno più sinuoso e meno frammentato nelle ultime due curve. Resta invece il tornantino caratteristico del tracciato, dove ovviamente ci si aspetta di vedere parecchi sorpassi in fase di staccata.

E-Prix Sanya 2026: la mappa del circuito | Foto: FIA Formula E

Come detto, a Sanya si è corso soltanto una volta nella storia, nell'edizione 2018-2019 del campionato di Formula E. All'epoca la vittoria era andata al team di casa DS Techeetah, in grado di raccogliere il successo con Jean-Eric Vergne, ancora attualmente in griglia ma come rappresentante del team Citroen. Per il francese si era trattato di un vero dominio, vista la pole position ottenuta in qualifica e il giro più veloce in gara. Alle sue spalle altri due piloti ancora in griglia: Oliver Rowland fu secondo davanti ad Antonio Felix Da Costa.

Jean-Eric Vergne è alla prima vittoria nella stagione 2018-2019 di Formula E

Si conferma il classico schema utilizzato dalla Formula E nei weekend con appuntamento singolo, che prevedono ormai da tradizione la partenza già al venerdì con la prima sessione di prove libere del fine settimana e proseguono con prove libere 2, qualifiche e gara tutte nella giornata del sabato. Attenzione però agli orari che, com'è ovvio, visto che si corre in Cina, impongono di restare in piedi alla notte o comunque di alzarsi presto al mattino. Per quanto riguarda le dirette, la trasmissione in chiaro sui canali Mediaset è in diretta su Canale 20 e sul sito Sportmediaset.it oltre che su Eurosport e Discovery+, per gli abbonati al servizio. Di seguito gli orari delle dirette del fine settimana di Sanya:

Prove Libere 1 – Venerdì 19 giugno, ore 10.30: YouTube, app Formula E iOS/Android, sito Formula E, Sportmediaset.it.

Prove Libere 2 – Sabato 20 giugno, ore 02.30: YouTube, app Formula E iOS/Android, sito Formula E, Sportmediaset.it.

Qualifica – Sabato 20 giugno, ore 04.40: Sportmediaset.it ed Eurosport.

Gara – Sabato 20 giugno, ore 09.05: Sportmediaset.it, Mediaset Canale 20 ed Eurosport.

NB: i palinsesti sono potenzialmente soggetti a modifiche e cambiamenti dell’ultimo minuto.

E-Prix Monte Carlo 2026: Mitch Evans (Jaguar) | Foto: Fia Formula E

Di seguito il dettaglio delle previsioni del tempo per il fine settimana della Formula E a Sanya, secondo Google Meteo:

Venerdì 19 giugno – Leggera pioggia, 50% possibilità di precipitazioni, temperature 29-32°C.

Sabato 20 giugno – Leggera pioggia, 45% possibilità di precipitazioni, temperature 29-32°C.

Qui la classifica dei piloti e team del campionato Fia Formula E 2025-26 aggiornata dopo ogni tappa del mondiale. Qui è invece possibile consultare il calendario aggiornato della stagione numero 12 della storia della categoria elettrica.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessio Ricci, 18/06/2026