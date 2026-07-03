Allerta meteo a Shanghai: stravolto il programma di gare della Formula E

Il terz'ultimo fine settimana del Mondiale FIA Formula E si preannuncia ad altissima tensione, e non soltanto per le dinamiche della pista. Le previsioni meteorologiche inclementi attese su Shanghai per le giornate di sabato 4 e domenica 5 luglio hanno infatti spinto la Direzione gara e i vertici del campionato a correre immediatamente ai ripari. Il programma del weekend sullo Shanghai International Circuit (qui tutti i dettagli) valido come double-header per i Round 12 e 13 della stagione 2026, è stato ufficialmente modificato e riscritturato in corso d'opera.

Maltempo a Shanghai: gara anticipata per garantire sicurezza e spettacolo

La decisione di rimescolare i blocchi orari delle sessioni è arrivata al termine di una fitta consultazione tra la Federazione Internazionale dell'Automobile, i rappresentanti dei Team e i Costruttori.

“A causa delle condizioni meteorologiche avverse previste a Shanghai sabato 4 e domenica 5 luglio - spiega un portavoce della Formula E in una nota ufficiale del Mondiale - prevediamo un impatto significativo sull’attuale programma sportivo relativo alle gare 12 e 13 del campionato FIA di Formula E 2026, l’E-Prix di Shanghai. In collaborazione con la FIA, i team e i costruttori, abbiamo deciso in via preventiva di modificare gli orari in pista per entrambe le giornate di gara. Ciò ci consentirà di ottimizzare al massimo le sessioni in pista, dando al contempo la priorità alla sicurezza e all’esperienza dei nostri tifosi, ospiti e personale, nell’ottica di offrire il miglior spettacolo agonistico possibile in Cina. Ringraziamo gli organizzatori locali e le autorità per la loro risposta tempestiva e coordinata a questi cambiamenti”.

Prove libere blindate: cancelli aperti solo dalle 07:30

Cambia peraltro anche l'esperienza in pista per gli appassionati che si recheranno sugli spalti: per evitare i rischi legati ai picchi di maltempo nelle primissime ore della mattinata, gli organizzatori hanno stabilito che tutte le sessioni di prove libere si disputeranno rigorosamente a porte chiuse. I cancelli dell'impianto di Shanghai e le tribune apriranno ufficialmente i battenti al pubblico e agli appassionati a partire dalle 07:30 locali (orario di Pechino, UTC+8) in entrambe le giornate di gara, consentendo l'accesso in tempo utile per le sessioni di qualifica e per i successivi E-Prix.

I nuovi orari aggiornati dell'E-Prix di Shanghai

Di seguito i nuovi orari della doppia gara prevista in Cina, che prevedono una bella levataccia per coloro che vorranno seguire le corse in diretta:

Prove Libere 1 – Venerdì 3 luglio, ore 10.00

Prove Libere 2 – Sabato 4 luglio, ore 00.00

Qualifica 1 – Sabato 4 luglio, ore 02.00

Gara 1 – Sabato 4 luglio, ore 06.00

Prove Libere 3 – Domenica 5 luglio, ore 00.00

Qualifica 2 – Domenica 5 luglio, ore 02.00

Gara 2 – Domenica 5 luglio ore 06.00

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Pubblicato da Alessio Ricci, 03/07/2026