Anteprima Formula E E-Prix Shanghai 2026: orari tv, meteo, circuito

Tutte le info per seguire i round 12 e 13 del mondiale elettrico: il dettaglio di orari tv, meteo, circuito e storia dell'E-Prix

La stagione 2025-2026 di Formula E non concede pause e infiamma la vigilia della sua seconda tappa in terra cinese. Dopo lo spettacolare weekend di Sanya, che ha rimescolato le carte in tavola per la corsa al titolo e confermato l'imprevedibilità della serie elettrica, il campionato si trasferisce senza sosta a Shanghai per il 12° e 13° round stagionale. Sul celebre tracciato permanente che già ospita la Formula 1, i protagonisti del Mondiale si sfidano per preparare al meglio il finale di stagione tra Tokyo e Londra: al comando c'è sempre il neozelandese di casa Jaguar, Mitch Evans, pur se reduce da uno zero in classifica che non ha mutato i giochi (visto che anche i suoi inseguitori, a Sanya, non hanno raccolto punti). Ci saranno sorprese? Non resta che scoprirlo insieme.

Formula E E-Prix Shanghai 2026, tutte le info utili

Dopo la tappa sull'angusto tracciato cittadino di Sanya, la Formula E torna su una pista permanente, lo Shanghai International Circuit dove corre anche la Formula 1. Il layout per il mondiale elettrico, lungo 3.051 metri, condivide con il campionato del mondo di F1 tutta la parte iniziale della pista, con le monoposto elettriche che poi svoltano a sinistra dopo curva-9, tagliando con una chicane stretta per rientrare sul rettilineo di partenza: sono dunque 12 le curve, ma restano molti i punti veloci con varie opportunità di sorpasso, che potrebbero rendere estremamente importante la gestione della carica della batteria.

Il circuito di Shanghai ha esordito nel calendario della Formula E solo nel 2024 quando a spartirsi le vittorie sono stati Mitch Evans su Jaguar e Antonio Felix Da Costa su Porsche, mentre nella passata stagione, quando si è corso sempre in doppio appuntamento, si sono imposti Maximilian Gunther su DS Penske e Nick Cassidy su Jaguar. Si tratta dunque a tutti gli effetti di una pista favorevole per la casa del Giaguaro, che ha conquistato ben due vittorie in due stagioni, di cui una con l'attuale leader del campionato Evans.

E-Prix Shanghai-2 2025: Nick Cassidy (Jaguar) | Foto: Fia Formula E

La Formula E resta ancora in Cina e, quindi, gli orari tv dell'evento non sono particolarmente favorevoli per gli spettatori europei. Non saranno necessarie levatacce al mattino presto, ma chi vorrà seguire in diretta le due gare non potrà neppure restare troppo tempo nel letto a sonnecchiare. Per quanto riguarda le dirette, confermata la trasmissione in diretta e in chiaro su Mediaset Canale 20e sul sito Sportmediaset.it oltre che su Eurosport per gli abbonati al servizio. Di seguito gli orari delle dirette del fine settimana di Shanghai:

Prove Libere 1 – Venerdì 3 luglio, ore 10.00: YouTube, app Formula E iOS/Android, sito Formula E, Sportmediaset.it.

Prove Libere 2 – Sabato 4 luglio, ore 02.30: YouTube, app Formula E iOS/Android, sito Formula E, Sportmediaset.it.

Qualifica 1 – Sabato 4 luglio, ore 04.40: Sportmediaset.it ed Eurosport.

Gara 1 – Sabato 4 luglio, ore 09.00: Mediaset Canale 20, Sportmediaset.it, Eurosport.

Prove Libere 3 – Domenica 5 luglio, ore 02.30: YouTube, app Formula E iOS/Android, sito Formula E, Sportmediaset.it.

Qualifica 2 – Domenica 5 luglio, ore 04.40: Sportmediaset.it ed Eurosport.

Gara 2 – Domenica 5 luglio ore 09.00: Mediaset Canale 20, Sportmediaset.it, Eurosport.

NB: i palinsesti sono potenzialmente soggetti a modifiche e cambiamenti dell’ultimo minuto.

E-Prix Sanya 2026: fasi di gara | Foto: Fia Formula E

Di seguito il dettaglio delle previsioni del tempo per il fine settimana della Formula E a Shanghai, secondo Google Meteo:

Venerdì 3 luglio – Leggera pioggia, 35% possibilità di precipitazioni, temperature 26-30°C.

Sabato 4 luglio – Leggera pioggia, 65% possibilità di precipitazioni, temperature 28-34°C.

Domenica 5 luglio – Temporali, 60% possibilità di precipitazioni, temperature 27-32°C.

Qui la classifica dei piloti e team del campionato Fia Formula E 2025-26 aggiornata dopo ogni tappa del mondiale. Qui è invece possibile consultare il calendario aggiornato della stagione numero 12 della storia della categoria elettrica.

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Pubblicato da Alessio Ricci, 29/06/2026