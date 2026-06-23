Formula E, c'è il calendario 2026-27: Gen4 e 21 E-Prix, ecco la stagione più ricca che mai

La Formula E presenta ufficialmente il calendario 2027: per le rivoluzionarie macchine Gen4 ben 21 gare. È il Mondiale più lungo

Un Mondiale più ricco e lungo che mai per le monoposto che si preannunciano più veloci ed efficienti di sempre, almeno per quanto riguarda la propulsione full electric. Le auto Gen4, così chiamate perché rappresentano appunto la quarta generazione di monoposto elettrica da corsa impegnata nel campionato di Formula E, avranno insomma pane per i propri denti (o, se preferite, prese di corrente per le proprie batterie). È stato infatti ufficializzato nella giornata di martedì il calendario completo della stagione 2026-2027, la numero 13 della storia ma la prima con le auto super performanti che hanno già iniziato da qualche tempo i loro cicli di carica e scarica durante i test su alcuni dei circuiti più importanti d'Europa.

Ed è proprio questa una delle grandi novità: oltre alle solite tappe cittadine che da sempre caratterizzano la Formula E, il nuovo Mondiale non sarà semplicemente più lungo e ricco con ben 21 gare (nella stagione in corso sono 17) ma vedrà anche tante nuove location con una certa preferenza per le piste permanenti: un segno del fatto che la categoria per monoposto elettriche non ha paura di confrontarsi sui palcoscenici solitamente preferiti dal motorsport più ''tradizionale''.

Quante novità nel calendario 2026-2027 della Formula E

Non a caso sono tutti permanenti i circuiti che si aggiungono al calendario. Le grandi novità non possono che essere il Circuit of the Americas di Austin che, con i suoi lunghi curvoni e i suoi saliscendi, è diventato una delle piste preferite dai piloti di Formula 1 tra quelle di moderna concezione, ma pure gli storici tracciati di Brands Hatch, nei pressi di Londra, e Zandvoort, vicino ad Amsterdam.

È poi confermata la tappa di Madrid sul circuito di Jarama, che oltre a ospitare di nuovo i test precampionato raddoppia rispetto al 2026 organizzando un evento con due manche, così come nel mitico tracciato cittadino di Monte Carlo.

Le date chiave della stagione

Per il resto la partenza sarà al ridosso del Natale con il primo double header previsto a Jeddah sul circuito della Corniche già usato in Formula 1, il 18 e il 19 dicembre, mentre il 16 gennaio sarà di nuovo tempo di trasferirsi a Città del Messico sul tracciato Hermanos Rodriguez, unico in evento singolo insieme alla già citata Austin, alla confermata Miami, al Sambodromo di San Paolo del Brasile e all'angusta pista cittadina di Sanya, in Cina.

La stagione europea partirà invece dal ''solito'' parco dell'ex aeroporto di Tempelhof, a Berlino, l'8 e il 9 maggio, per poi proseguire con il Principato di Monaco, Brands Hatch, Zandvoort e Jarama. A differenza di quanto accaduto negli ultimi anni la chiusura del Mondiale di Formula E non sarà invece nel vecchio Continente ma in Asia, con le doppie tappe di Shanghai (10-11 luglio 2027) e Tokyo (24-25 luglio).

Formula E 2026-2027: il calendario completo della stagione 13

Di seguito il calendario completo e le date della stagione 13 della Formula E:

Round Data Evento Circuito 1 18/12/2026 E-Prix Jeddah (SAU) Jeddah Corniche Circuit 2 19/12/2026 E-Prix Jeddah (SAU) Jeddah Corniche Circuit 3 16/01/2027 E-Prix Città del Messico (MEX) Autodromo Hermanos Rodrigues 4 06/02/2027 E-Prix Austin (USA) Circuit of the Americas 5 20/02/2027 E-Prix Miami (USA) Miami International Autodrome 6 13/03/2027 E-Prix San Paolo (BRA) Sambadrome Circuit 7 17/04/2027 E-Prix Sanya (CHI) Haitang Bay Street Circuit 8 08/05/2027 E-Prix Berlino (GER) Tempelhof Airport Street Circuit 9 09/05/2027 E-Prix Berlino (GER) Tempelhof Airport Street Circuit 10 15/05/2027 E-Prix Monaco (MON) Circuit de Monte Carlo 11 16/05/2027 E-Prix Monaco (MON) Circuit de Monte Carlo 12 29/05/2027 E-Prix Londra (GBR) Brands Hatch 13 30/05/2027 E-Prix Londra (GBR) Brands Hatch 14 18/06/2027 E-Prix Zandvoort (NED) Circuit Zandvoort 15 19/06/2027 E-Prix Zandvoort (NED) Circuit Zandvoort 16 26/06/2027 E-Prix Madrid (SPA) Circuito del Jarama 17 27/06/2027 E-Prix Madrid (SPA) Circuito del Jarama 18 11/07/2027 E-Prix Shanghai (CHI) Shanghai International Circuit 19 12/07/2027 E-Prix Shanghai (CHI) Shanghai International Circuit 20 24/07/2027 E-Prix Tokyo (JPN) Tokyo Street Circuit 21 25/07/2027 E-Prix Tokyo (JPN) Tokyo Street Circuit

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessio Ricci, 23/06/2026