Anteprima Formula E E-Prix Tokyo 2026: orari tv, meteo, circuito

Tutte le info per seguire i round 14 e 15 del mondiale elettrico: il dettaglio di orari tv, meteo, circuito e storia dell'E-Prix

La stagione di Formula E è ormai entrata nella fase decisiva, quella in cui ogni ritiro, ogni incidente, ogni sbavatura e in definitiva ogni giro può decidere chi vincerà e chi non vincerà il titolo. Dopo la doppietta di gare a Shanghai, il Mondiale elettrico chiude il suo trittico di gare asiatiche nella rovente Tokyo, sul tracciato disegnato sull'isola di Odaiba che per la prima volta ospita il campionato in notturna, con l'illuminazione artificiale a garantire ancora più spettacolo. In Giappone è Pascal Wehrlein su Porsche ad arrivare da leader dopo aver sottratto la prima posizione al rivale di casa Jaguar, Mitch Evans: ci saranno altri avvicendamenti in vetta?

Formula E E-Prix Tokyo 2026, tutte le info utili

Lungo 2.582 metri, il Tokyo Street Circuit aumenta leggermente la sua lunghezza rispetto alla passata stagione, ma le caratteristiche restano pressoché immutate. Si tratta di una classica pista cittadina con tante curve ad angolo retto e con un asfalto particolarmente ricco di avvallamenti e anche con un paio di variazioni altimetriche che ruota nelle vicinanze del centro espositivo Tokyo Big Sight. Non mancano però anche rettilinei con belle staccate violente dove è possibile portare a casa manovre di sorpasso, perfettamente nello stile della categoria elettrica.

E-Prix Tokyo 2026: la mappa del circuito | Foto: Fia Formula E

Il circuito di Tokyo è entrato nel calendario soltanto nell'edizione 2024 del Mondiale di Formula E, peraltro con un weekend con corsa singola, mentre nel 2025 l'appuntamento ha raddoppiato ospitando un double-header. Quest'anno la capitale giapponese alza ancora la posta con le gare in programma per la prima volta in notturna. Nei tre E-Prix precedenti sono stati sempre tre piloti diversi a imporsi, con Maximilian Gunther vincitore su Maserati nel weekend d'esordio del circuito e con Stoffel Vandoorne sempre su Maserati e Oliver Rowland su Nissan a spartirsi le gioie nell'edizione 2025. Curiosa la statistica che vede proprio la casa del Tridente l'unica con due affermazioni, ma non sarà possibile riconfermarsi o difendere il primato, visto che il costruttore della galassia Stellantis ha lasciato il posto nel 2025-2026 alla Citroen.

E-Prix Tokyo 2025: Stoffel Vandoorne (Maserati) | Foto: Fia Formula E

La Formula E resta ancora in Asia, ma il fatto che il Giappone ospiti la doppia manche in orari serali rende entrambi gli E-Prix decisamente più appetibili per il pubblico di appassionati in Europa. Per quanto riguarda le dirette, confermata la trasmissione in diretta e in chiaro su Mediaset Canale 20 e sul sito Sportmediaset.it oltre che su Eurosport per gli abbonati al servizio. Di seguito gli orari delle dirette del fine settimana di Tokyo:

Prove Libere 1 – Venerdì 24 luglio, ore 12.00: YouTube, app Formula E iOS/Android, sito Formula E, Sportmediaset.it.

Prove Libere 2 – Sabato 25 luglio, ore 06.30: YouTube, app Formula E iOS/Android, sito Formula E, Sportmediaset.it.

Qualifica 1 – Sabato 25 luglio, ore 08.40: Sportmediaset.it ed Eurosport.

Gara 1 – Sabato 25 luglio, ore 13.00: Mediaset Canale 20, Sportmediaset.it, Eurosport.

Prove Libere 3 – Domenica 26 luglio, ore 06.30: YouTube, app Formula E iOS/Android, sito Formula E, Sportmediaset.it.

Qualifica 2 – Domenica 26 luglio, ore 08.40: Sportmediaset.it ed Eurosport.

Gara 2 – Domenica 26 luglio ore 13.00: Mediaset Canale 20, Sportmediaset.it, Eurosport.

NB: i palinsesti sono potenzialmente soggetti a modifiche e cambiamenti dell’ultimo minuto.

E-Prix Tokyo 2024: azione in pista | Foto: Formula E

Di seguito il dettaglio delle previsioni del tempo per il fine settimana della Formula E a Tokyo, secondo Google Meteo:

Venerdì 24 luglio – Nuvoloso e pioggia, 30% possibilità di precipitazioni, temperature 25-30°C.

Sabato 25 luglio – Nuvoloso, 30% possibilità di precipitazioni, temperature 24-29°C.

Domenica 26 luglio – Nuvoloso, 40% possibilità di precipitazioni, temperature 24-24°C.

Qui la classifica dei piloti e team del campionato Fia Formula E 2025-26 aggiornata dopo ogni tappa del mondiale. Qui è invece possibile consultare il calendario aggiornato della stagione numero 12 della storia della categoria elettrica.

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