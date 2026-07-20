Morto Cyril Blais: era il team principal di Citroën Racing Formula E

Il mondo del motorsport piange Cyril Blais, 44enne team principal del team Citroën Racing di Formula E. La notizia è stata comunicata da Monaco Sports Group, Citroën, Stellantis Motorsport, FIA e Formula E, che hanno espresso il proprio cordoglio per la scomparsa del manager.

La sua morte arriva a pochi giorni dal Tokyo E-Prix, appuntamento che il team e l'intera comunità del campionato intendono dedicare alla sua memoria. Nel comunicato non sono state rese note le cause del decesso. La famiglia ha chiesto il rispetto della propria privacy e, proprio per questo motivo, è stato specificato che non verranno rilasciati ulteriori commenti o informazioni sulla morte di Blais.

Al momento, inoltre, non è noto chi prenderà il posto di Blais alla guida del team Citroën Racing di Formula E.

Il cordoglio della Formula E

''Siamo tutti profondamente addolorati per la perdita di Cyril. Molti membri della squadra lo conoscevano e avevano lavorato con lui per diversi anni. I nostri pensieri sono rivolti alla sua famiglia, ai suoi amici e ai suoi colleghi in tutto il paddock - ha dichiarato Beth Paretta, Managing Director del team Citroën Racing Formula E - Cyril credeva profondamente in questa squadra e rispetteremo i desideri della sua famiglia per onorarlo nel miglior modo possibile: continuando a correre in sua memoria, con la stessa dedizione e passione che ha trasmesso a tutti noi''.

Anche il presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem ha voluto ricordare Blais, sottolineandone il ruolo e la considerazione conquistata nel mondo del motorsport: ''Era una persona dedita al nostro sport, capace di guadagnarsi il rispetto e l'ammirazione di colleghi, avversari e amici in tutto il paddock. La sua passione, la sua determinazione e la fiducia nella sua squadra erano evidenti in tutto ciò che faceva''.

Il tributo al Tokyo E-Prix

Il CEO della Formula E Jeff Dodds ha parlato di una perdita devastant» per la famiglia di Blais, per Monaco Sports Group, per Citroën Racing e per l'intera comunità del campionato: ''Abbiamo perso un collega straordinario e una persona che molti di noi erano orgogliosi di chiamare amico. L'intero paddock della Formula E si sta sostenendo a vicenda durante questo periodo incredibilmente difficile''.

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Il team Citroën Racing Formula E e l'intera comunità della Formula E renderanno omaggio alla memoria di Blais e al suo contributo allo sport durante il Tokyo E-Prix del prossimo fine settimana: ''Cyril ha avuto un ruolo importante nel nostro programma di Formula E fin dall'inizio della collaborazione tra MSG e Citroën Racing - hanno dichiarato Xavier Chardon, CEO Citroën, e Olivier Jansonnie, SVP Stellantis Motorsport - In questo momento difficile, i nostri pensieri sono rivolti alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutti i colleghi di MSG, Stellantis Motorsport e Citroën che hanno avuto il privilegio di lavorare al suo fianco''.

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