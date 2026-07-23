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Europa, risultato storico: le auto elettriche sorpassano le benzina nel primo semestre 2026

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3 ore fa - Storico in Europa: le auto elettriche superano per la prima volta la benzina

Le auto elettriche registrano oltre 1,6 milioni di immatricolazioni e superano, seppur di poco, le vendite delle vetture a benzina
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Nel primo semestre del 2026 c'è stato un sorpasso che possiamo definire storico in Europa. Infatti, nel periodo gennaio-giugno 2026 sono state vendute più auto elettriche che auto a benzina. Un risultato che la dice lunga su come stia evolvendo il mercato sempre più orientato verso i modelli elettrificati, con le motorizzazione tradizionali che continuano a perdere terreno.

Più elettriche che auto a benzina

Veniamo quindi ai numeri del primo semestre che certificano questo risultato storico. Parliamo di mercato Europa e quindi Unione Europea più Regno Unito e Paesi EFTA. Nel primo semestre del 2026 sono state vendute 1.608.200 auto elettriche, con un incremento del 35,1% sullo stesso periodo dello scorso anno. Contestualmente sono state invece 1.590.767 le auto a benzina vendute, pari a una flessione del 16,2% sul 2025. Di poco, quindi, ma le auto elettriche hanno superato quelle tradizionali a benzina. Quota di mercato, rispettivamente, del 22,2% e del 22%.

Renault 5 E-Tech Electric

Nel solo mese di giugno 2026, le auto elettriche in Europa hanno immatricolato 360.843 unità pari a una crescita del 51% e a un market share del 25,6%. Invece le auto a benzina non sono andate oltre le 294.230 unità. Flessione in termini di volume del 12,2% e market share del 20,9%.

Nel frattempo crescono anche le Plug-in con 742.411 unità immatricolate in Europa nel primo semestre. Aumento del 24,8% sul 2025 e una quota di mercato che ha raggiunto il 10,3%. Complessivamente, quindi, le auto ricaricabili alla spina valgono oltre il 32% del mercato auto dell'Europa. Risultato che non potrà che migliorare visto quanti nuovi modelli elettrici e Plug-in stanno arrivando, anche in segmenti dove i prezzi sono più competitivi.

A questo punto sarà interessante attendere la fine dell'anno per capire come si comporteranno le elettriche e se avranno fatto un ulteriore passo avanti rafforzando la loro seconda posizione. Già perché a oggi, solo le ibride fanno meglio in termini di volumi e market share.

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Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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