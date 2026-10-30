Audacious IV, l’Audi Quattro rinasce in Gran Bretagna con il V8 della RS4

Si chiama Audacious IV e parte da 608 CV. Carrozzeria in metallo o in carbonio, e ogni esemplare sarà diverso dagli altri.

Il marchio è nuovo e quasi sconosciuto, la forma dell’auto no. La britannica Audacious Automotive ha svelato i dettagli definitivi della IV, un restomod costruito a mano che riprende le forme dell’Audi Quattro e le appoggia sulla meccanica completa della seconda generazione della RS4, prodotta tra il 2006 e il 2008. Sotto il cofano c’è il V8 di 4,2 litri della sportiva di Ingolstadt, proposto in quattro configurazioni. La più estrema arriva a 10.000 giri al minuto e potrebbe spingere l’auto fino a 322 km/h. Gli esemplari saranno al massimo cinquanta, tutti costruiti su ordinazione. Carrozzeria, materiali, interni, assetto, meccanica e perfino l’uso previsto vengono definiti insieme al cliente, così che nessuna IV sarà uguale a un’altra.

Una RS4 intera sotto la pelle della Quattro

Audacious IV, il restomod dell'Audi Quattro

Il punto di partenza non è un motore moderno trapiantato su un’auto d’epoca. Audacious prende l’intera architettura della RS4, cioè pianale, parte inferiore della scocca, geometria delle sospensioni, trasmissione, freni, sterzo, impianto elettrico e centraline, e la adatta alle proporzioni della IV. Per l’azienda è una scelta precisa. Sono componenti nati per lavorare insieme, e non pezzi presi da auto diverse e costretti a convivere. La Quattro originale era legata al suo cinque cilindri, eppure il fondatore Mac Zaglewski ha preferito il V8 della RS4. Il fondatore di Audacious ha spiegato ad Autocar che questa base unisce la raffinatezza di un’auto moderna al coinvolgimento di guida di una analogica. Ha scartato invece la più recente RS3, che pure monta un cinque cilindri di 2,5 litri. Sulla RS3 non sarebbe stato possibile montare un cambio manuale e, secondo Zaglewski, la sua scocca è meno rigida e le sospensioni sono nettamente inferiori. Conta anche la trazione integrale. Quella della RS3 usa un giunto Haldex e privilegia l’asse anteriore, mentre il differenziale Torsen della RS4 sposta la spinta verso le ruote posteriori. L’auto, nelle sue parole, deve restare «molto usabile, molto divertente e molto analogica».

Quattro livelli di potenza, un solo cambio

Audacious IV, il progetto

Il V8 è sempre abbinato al cambio manuale a sei marce della RS4. Il primo livello aggiunge un compressore e porta la potenza a 608 CV (447 kW). La versione Stage Two rinforza gli organi interni del motore, potenzia raffreddamento, alimentazione e trasmissione, e sale a 760 CV (559 kW). Al vertice ci sono i due motori da 10.000 giri, progettati, costruiti e collaudati appositamente. Uno è aspirato. L’altro abbina il regime estremo al compressore, ed è quello che il costruttore considera il più ambizioso.

Metallo battuto a mano o fibra di carbonio

Le strade per costruire la IV sono due. La versione in metallo conserva la parte superiore della scocca della Ur-quattro, con tetto e vetri originali, e la riveste con nuovi pannelli in acciaio e alluminio formati a mano. La versione in carbonio ha invece una carrozzeria superiore del tutto nuova, con vetri riprogettati, e non richiede una Quattro di partenza. Secondo l’azienda dovrebbe coprire circa l’80% della produzione. Le proporzioni richiamano la Quattro a passo corto, la Sport quattro nata per il Gruppo B, e lo stile si ispira alla versione da rally. Qualche dettaglio ricorda la 90 IMSA GTO, la versione da corsa della sua erede. Sulla carrozzeria non ci sono loghi Audi, ma stemmi disegnati da Audacious.

Un abitacolo nuovo, con i sedili della RS4

Audacious IV, il dettaglio dell'abitacolo

Anche l’interno è stato rifatto per avvicinarsi all’aspetto squadrato ed essenziale della Quattro. Plancia, strumentazione e comandi sono nuovi, e la dotazione digitale della RS4 è stata eliminata. Restano i sedili sportivi avvolgenti della RS4, con le regolazioni elettriche.

FONTE: Autocar

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