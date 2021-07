IL RITORNO DI UN’ICONA DEI RALLY Il logo “Quattro” di Audi oggi sottolinea ogni modello della Casa tedesca equipaggiato con il sistema di trazione integrale. Tuttavia, a Ingolstadt si sono guadagnati la reputazione di eccellenza nella tecnologia “a quattro ruote motrici” grazie alla leggendaria auto da rally Quattro, che ha dominato il Campionato del Mondo nel Gruppo B negli anni '80, e che ha dato origine alla versione omologata per la circolazione stradale. I tedeschi hanno realizzato un paio di prototipi partendo dalla Quattro originale, prima il Concept Quattro del 2010 e poi con il Concept Sport Quattro plug-in hybrid del 2013. Oggi quell'auto classica sta finalmente tornando, ma non come Audi. Infatti, la startup tedesca di veicoli elettrici E-Legend sta realizzando un modello 100% a zero emissioni a tiratura limitata chiamato EL1. Vediamolo insieme.

UNA REPLICA A ZERO EMISSIONI Secondo E-Legend, la EL1 pesa 1.680 kg, quando un modello BEV di Audi come la e-tron pesa circa 2.700 kg. Lo stile del concept è decisamente ispirato alla Quattro dell’epoca, con un frontale squadrato, passaruota robusti, un passo molto corto e una linea del tetto quasi identica. L'auto sarà costruita partendo da una leggera monoscocca in fibra di carbonio e con una batteria da 90 kWh, che secondo il costruttore potrà assicurare un’autonomia di circa 400 km nel ciclo combinato WLTP. Sebbene non siano state fornite specifiche sui motori elettrici, gli 805 CV della EL1 saranno inviati sia sull'asse anteriore sia su quello posteriore. E-Legend dichiara che la macchina avrà sufficiente potenza per toccare i 100 km/h da fermo in appena 2,8 secondi e fino a una velocità massima di 254 km/h. L'EL1 sarà costruita artigianalmente in sole 30 unità per il mercato europeo, dove sarà omologabile per la circolazione su strade pubbliche e costerà l'equivalente di oltre 1,3 milioni di dollari (circa 1,1 milioni di euro). E-Legend punta a iniziare i collaudi con un prototipo funzionante entro l'inizio del 2022, ma starebbe valutando la progettazione di una EL2 e una EL3, anche se non sappiamo quale forma potrebbero assumere o da quali modelli iconici potrebbero trarre ispirazione.