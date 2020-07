STRANI OGGETTI Un pickup Audi. Non è certo il rendering più comune, ma nelle righe che seguono vi daremo qualche grattacapo, statene certi. Pick Up è la creazione spontanea di un appassionato (visita il profilo Instagram) che ha disegnato un fuoristrada con cassone marchiato Audi, niente di più. Però, tra passato e presente, qualche perplessità rimane.

UN PICKUP. DAVVERO? In tutta sincerità l'idea di un pickup Audi ci sembra alquanto bizzarra. Ma deve essere il periodo (forse il caldo?), perché solo pochi giorni fa era comparso il rendering di un pickup su base Rolls-Royce Cullinan (SUV da oltre 300.00 euro). Certo, un rendering è un oggetto virtuale ma, se ci pensate bene, ci sono esempi più... tangibili, intorno a noi.

COSE DA TEDESCHI Pensate alla Classe X, il pickup Mercedes (esempio sfortunato, visto che ha praticamente già cessato di esistere), o al più accreditato Volkswagen Amarok: illustri brand hanno provato la strada del pickup, chi con risultati disastrosi, chi con ottimi riscontri. Certo, sia Mercedes che Volkswagen hanno la loro divisione veicoli commerciali (Audi invece no), il che probabilmente facilita le cose. Ma Audi fa parte del Gruppo Volkswagen e non sembra una cosa fuori di testa immaginare la Casa dei Quattro Anelli far uso della piattaforma di Amarok per un proprio pickup di lusso. Probabilmente resterà solo fantasia, ma... Sembra sempre impossibile, finché non viene fatto.