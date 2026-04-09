Ecco Ariel Atom 4RR, la F1 stradale che non puoi permetterti

525 CV, meno di 700 kg e ali da Formula 1. Per celebrare i 25 anni dell'Atom originale, Ariel ha deciso di perdere ogni pudore

Venticinque anni fa, Ariel lanciava un'auto che sembrava nata da un incubo di un ingegnere con troppa Red Bull in corpo. Con Atom 4RR, oggi Ariel festeggia l'anniversario nel modo più sobrio possibile: togliendo ancora più lamiera, aggiungendo ali da F1 e sparando 525 CV da un quattro cilindri Honda da 2,0 litri che gira fino a 8.200 giri/min.

Nessuno vi ha chiesto di essere ragionevoli, ragazzi, ma... benvenuti.

Ariel Atom 4RR, 25 anni a tutta velocità

L'Atom 4RR è tecnicamente omologata per la strada. Tecnicamente. In pratica, con carbonio ovunque, sidepod da Gran Premio, un enorme airbox sopra la testa e un cambio sequenziale a sei marce senza frizione, l'unico uso stradale plausibile è impressionare i ciclisti ai semafori.

Ariel Atom 4RR è omologata stradale. In teoria

Il rapporto peso/potenza supera 780 CV per tonnellata: più di una Bugatti Chiron, auto che costa dieci volte tanto e ha un tetto. Da 0 a 160 km/h in meno di 5,1 secondi totali. L'ABS sportivo è regolabile su 11 livelli, perché evidentemente c'è gente che vuole scegliere con quale precisione rischiare la vita.

Ariel Atom 4RR, motore Honda da 8.200 rpm

Chi vuole ancora più pista può optare per il differenziale a lamelle, le sospensioni a controllo elettronico, la gabbia di sicurezza omologata e persino i cric pneumatici onboard per i pit stop. I pit stop. Su un'auto ''stradale''.

Sospensioni a controllo elettronico

Listino da 208.000 sterline, produzione limitatissima. Esaurita dieci minuti fa, probabilmente.

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Pubblicato da Lorenzo Centenari, 12/04/2026