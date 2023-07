Morgan Super 3 Malle Rally Special, la ragazza con la valigia. Video

È il veicolo che unisce tra di loro il mondo auto e il mondo moto. Sei seduto come in auto, vivi un'esperienza molto moto. E di una motocicletta da turismo, ora sei pure equipaggiato di alcuni dei classici accessori. Morgan Super 3 Malle Rally Special è la Morgan Super 3 che studia da sport tourer. Un video ne condensa la filosofia e merita di essere cliccato.

SPECIAL GUEST La nuova special edition della iconica tre ruote Morgan nasce dalla partnership tra il marchio britannico e l'azienda Malle London, produttore di valigie ed accessori per motociclette fascia alta. La premiere risale ai giorni scorsi, al Malle Mile Festival al Grimsthorpe Castle nel Lincolnshire: modello speciale, contesto speciale.

Nuova Morgan Super 3 Malle Rally: voglia di fare la moto

PATRIOTTICA Disponibili tre opzioni di colore, il giallo, il rosso e il nero. Indipendentemente dalla verniciatura esterna, ogni Morgan Super 3 Malle Rally Special si distingue per una livrea specifica che include una mappa topografica della strada di montagna britannica preferita di Malle, il simbolo della Union Flag, un tondino numerato, infine una scritta sul cofano del bagagliaio posteriore che recita ''Prepared To Get Lost'' (''Preparati a perderti'', se proprio ci fosse bisogno della traduzione): è uno slogan della community Malle. Ogni esemplare è anche riconoscibile da scarico laterale, punta del ''naso'' e roll bar rifiniti in bianco.

Livrea ''topografica''

FULL OPTIONAL Più originale e anche più ricca. Morgan Super 3 Malle Rally viene fornita di serie con accessori solitamente venduti in opzione. Tipo le porte di ricarica USB, i portaoggetti con serratura, il sistema di navigazione Beeline, il portapacchi posteriore, i fari a LED, e ancora: sedili riscaldati, corde elastiche interne, illuminazione vano piedi, portabicchieri.

Posto guida super accessoriato

MOTOCICLISTA DENTRO Morgan e Malle hanno anche collaborato a una serie di capi di abbigliamento e altri accessori, ovviamente di serie sulla Super 3 ''avventura''. Come il giubbotto Malle x Morgan Jacket, la ginocchiera Malle x Morgan Knee Guard e il set Malle x Morgan Driver's Collection, che include borse laterali in tela cerata resistenti alle intemperie.

I borsoni laterali Malle London (of course)

AGENZIA VIAGGI MORGAN In patria, nuova Morgan Super 3 Malle Rally Special è già in vendita a partire da 54.995 sterline (64.000 euro circa). Non sappiamo ancora quanti esemplari verranno prodotti, sappiamo invece che i proprietari riceveranno un invito a un futuro evento Malle Rally, incluso il Great Malle Mountain Rally con partenza in Austria e arrivo a Monaco di Baviera, dopo aver attraversato sei Paesi in sei giorni. Quando si dice lifestyle.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 25/07/2023