Che effetto fa guidare la Morgan Plus Six: 340 CV e "telaio" di legno

Al volante della Morgan Plus Six, convertible con il legno nella scocca per un sapore classico ed emozioni d'altri tempi

In un mondo pieno di mezzi di trasporto, signore e signori, ecco a voi una vera automobile. Alla praticità, alla funzionalità e a un’attenzione all’ambiente forse un po’ pretestuosa di certi veicoli moderni, lo storico atelier inglese Morgan, ospitato in una palazzina di mattoni rossi, è l’antidoto. Mettersi al volante di una Morgan, di questi tempi, è quasi un atto rivoluzionario. Una Morgan è arte, è follia, è gioia e ribellione. E una riscoperta di quei valori di individualismo e libertà che la società moderna tenta di schiacciare, ingrigire, omologare. Per combattere il sistema, niente di meglio che sedermi al volante della Morgan Plus Six top di gamma.

Alla guida della Morgan Plus Six

Morgan, da brava convertible, è anche l’auto che ti riconcilia con la natura: per la guida esposta ai profumi e agli umori delle stagioni. E per il legno di frassino, con cui ancora è costruita una parte importante della struttura. Che non è certo una monoscocca, ma un insieme artigianale di varie componenti. Sotto c’è una piattaforma in scatolati di alluminio uniti con rivetti e collanti speciali, secondo una tecnica che trae ispirazione dal mondo aeronautico. Una piattaforma introdotta nel 2019 che ha raddoppiato i valori di rigidezza della piattaforma precedente. Sopra c’è un’armatura in legno di frassino – che per Morgan è un marchio di fabbrica – a far da supporto alla carrozzeria in lastre d’alluminio battute a mano. Un'armatura che, si badi bene, non è il telaio dell'auto, come spesso si sente dire: un'inesattezza, visto che la parte portante delle Morgan è sempre stata di metallo.

TRAZIONE MOLTO POSTERIORE A muovere la Plus Six un motore BMW da 340 CV e 500 Nm, che con soli 11 quintali di macchina da portarsi appresso la trasforma in un autentico proiettile. È lo stesso motore della BMW Z4 e della Toyota Supra (qui la prova). 0-100 km/h in 4,2 secondi; 267 km/h di velocità, che con uno studio aerodinamico pressoché inesistente scatena un autentico tornado sopra la mia testa e tutto ciò che c'è nell'abitacolo. Il motore è il famoso Twin Power turbo con architettura a sei cilindri in linea: il più apprezzato per bilanciamento e fluidità. Il cambio è l’eccellente automatico ZF a 8 rapporti. Controlli di stabilità o trazione qui non ce n’è: tutto è sotto il mio controllo e la mia responsabilità. Ma seduto quasi sull’asse posteriore, le sbandate le sento in anticipo e molto amplificate. Prenderci gusto è un attimo. D’altronde Morgan è fedele testimone di un’epoca in cui le curve si facevano col gas, più che con lo sterzo.

Morgan Plus Six, la prova su strada

DOPPIA ANIMA L'esperienza al volante è di quelle che lasciano il segno, per l'ampia gamma di emozioni che sa trasmettere. Da un lato c'è la furia del motore, che spremuto a fondo, le prime volte, sa mettere in soggezione anche chi di cavalli e newtonmetri ha una bella esperienza. Dall'altro lato c'è l'eleganza e la raffinatezza che la Morgan tira fuori se guidata con un filo di gas. Dolce, garbata, leggera sul nastro d'asfalto, con l'aiuto dello sterzo servoassistito e di una meccanica raffinata. Per rimanere in Inghilterra, la Plus Six è un'auto dalla doppia anima: come il Dr Jekyll che nel romanzo di Stevenson si trasformava in Mr Hyde.

LA COLONNA SONORA Il sound è la sinfonia di un'orchestra. Ci sono i sei cilindri, a rombare con toni pieni e ruvidi, ma ci sono anche i soffi impetuosi delle turbine. In rilascio, poi, si scatenano le percussioni: scoppi che accompagnano le scalate per una colonna sonora eseguita senza alcun riguardo per i deboli di cuore. Il comfort potrebbe essere perfetto, se non ci fosse uno spigolo all'altezza del polpaccio sinistro del guidatore e copiosi spifferi, che arrivano ai fianchi anche quando si chiude la capote e si montano i finestrini a chiudere l'abitacolo: il consiglio è tenersi addosso il giaccone quando si guida nella stagione fredda (anche se il riscaldamento è molto potente, va detto).

Morgan Plus Six, gli interni

La costruzione della Morgan Plus Six è un sapiente cocktail di dettagli assolutamente deliziosi, anche se non mancano un paio di cadute di stile. Delizioso è il cofano motore con i suoi quattro fermi a molla e le astine per tenerlo sollevato. Deliziosi sono i tre minuscoli tergicristalli che danzano all’unisono. Fantastiche le inutili portiere, che fai prima a scavalcarle che aprirle, con la loro maniglia rasoterra. Ma inutili poi non tanto, perché ci puoi avvitare - con i loro bei pomelloni cromati - i finestrini che servono per chiudere l’abitacolo con la (laboriosa) capote in tela. Fa simpatia il sedile pneumatico, con la pompetta per il supporto lombare, mentre stonano le leve al volante in plastica uguali a quelle delle Peugeot e la leva del cambio inconfondibilmente BMW. Ma sapete? Non c’è niente di più british che dire: “Funzionano, quindi perché no?”.

IL PREZZO DEL CARATTERE Il bagagliaio è dentro l’abitacolo, dietro ai sedili, per 185 litri non facili da sfruttare. Ma con le Morgan si viaggia con la valigia legata al portapacchi, se volete rispettare la tradizione. Tutto è rifinto con cura - e imprecisioni - artigianali. E per il cliente è possibile scegliere tra una miriade di personalizzazioni per le finiture e i materiali. Di realmente moderno, qui, trovo solo i fari a LED e un piccolo display per il computer di bordo, oltre al Bluetooth (opzionale) per far suonare la mia musica al (debole) impianto audio. Ma ci pensa la rotella del volume nascosta sotto la plancia a rimettermi in pace col mondo: da sempre le Morgan sono auto coi loro piccoli segreti, che impari a conoscere vivendoci assieme. Non sono difetti, ma quelle note di carattere che le fanno sentire ancora più tue. Il prezzo? Quasi 114.000 euro, prima di attingere allo sterminato e dispendioso listino delle personalizzazioni. Per informazioni, Morgan Motor Co è importata ufficialmente in Italia da Romeo Ferraris.

Motore 3,0 litri, 6 cilindri, benzina, turbo Potenza 340 CV a 6.500 giri Coppia 500 Nm Velocità 267 km/h 0-100 km/h 4,2 secondi Cambio automatico a 8 rapporti Trazione posteriore Dimensioni 3,89 x 1,76 x 1,22 m Bagagliaio 185 litri Peso O.D.M. con conducente 1.114 kg Prezzo da 113.942 euro