Ecco la Morgan Plus 8 GTR, la più veloce Morgan di sempre

Trecentottanta cavalli fanno di lei la più potente Morgan di sempre: parlo della Morgan Plus 8 GTR che vedete nelle foto, primo esemplare completato di una serie limitatissima di appena nove esemplari, realizzati totalmente su misura. Canto del cigno della motorizzazione V8, la GTR è un omaggio alla Plus 8 da corsa degli anni 90. Dettagli come finiture e trasmissione sono stati decisi caso per caso insieme con i clienti, che sono stati coinvolti anche alla progettazione, mentre un affinamento della gestione del propulsore da 4,8 litri di derivazione BMW, insieme con il nuovo doppio scarico, permettono di cogliere il record di potenza tra le auto del Costruttore inglese.

Morgan Plus 8 GTR: coda, scarichi e presa d'aria del tetto

VEDI ANCHE

I TRATTI DISTINTIVI Il design, qui vestito della suggestiva tinta Yas Marina Blue, combina la linea di cintura alta - che non si vedeva da decenni su una Morgan - con cerchi monodado a cinque razze di ispirazione racing. Spoiler e passaruota anteriori sono stati ridisegnati e realizzati a mano in alluminio, così come il posteriore. Il tetto rigido con presa d'aria strizza l'occhio al mondo delle corse, a dare un look decisamente più moderno del modello da cui deriva: che ereditava la carrozzeria della Plus 4 e che è uscito di produzione nel 2018

Morgan Plus 8 GTR, gli interni

LAVORI IN CORSO Gli interni sono caratterizzati dalle portiere di nuovo disegno, da grafiche specifiche per la strumentazione e per il sedili in carbonio a richiesta. Gli altri otto esemplari della serie limitata Morgan Plus 8 GTR sono già in fase di realizzazione e cinque di essi sono destinati all'esportazione. Ognuno di essi è costruito a mano, utilizzando tecniche tradizionali, e questa edizione speciale è il secondo progetto della Casa per il 2021 dopo la presentazione della Morgan Plus Four CX-T dalla scocca in alluminio e destinata a un impiego tuttoterreno. I prezzi non sono stati comunicati.