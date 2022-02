Nuova Morgan Super 3, la regola del tre. Ecco come cambia

Via il bicilindrico moto, spazio al 3 cilindri Ford. E anche il design ne esce differente. Tutto sulla nuova 3 ruote made in UK

Classico e moderno, tradizione e adattamento ai tempi attuali. L'immagine è salva, il cuore è nuovo. Morgan accompagna la sua iconica 3 ruote nell'era contemporanea: nuova Super 3 la prima sia con un motore 3 cilindri di matrice auto anziché moto, sia la prima in assoluto costruita utilizzando un telaio monoscocca. Ma è ancora una Morgan al 100%, e come contraddirla. Sfoglia l'emozionante fotogallery.

2+1 La precedente 3 Wheeler era equipaggiata da propulsore motociclistico bicilindrico a V, tuttavia le rigide normative sulle emissioni rendevano impossibile continuare con tale soluzione. Di conseguenza, Morgan Super 3 adotta un tricilindrico Ford da 1,5 litri, ed è proprio il motore a influenzare in gran parte il nuovo design.

STILE Sebbene la forma a goccia, le gomme sottili e la meccanica esposta siano familiari, Morgan Super 3 si distingue per una superficie del corpo vettura più liscia e concava e per le ruote da 20 pollici ottimizzate dal punto di vista aerodinamico. La parte posteriore è più elegante di prima: un design a coda di barca, una piccola area di stivaggio sotto il cofano del bagagliaio a conchiglia, insieme all'opzione di un portapacchi di fortuna.

VEDI ANCHE

FORMA FUNZIONE Tornando al vero protagonista del giorno: mentre il bicilindrico era raffreddato ad aria, la nuova unità Ford è raffreddata ad acqua e ha quindi reso necessario il montaggio di radiatori su entrambi i lati della carrozzeria. Radiatori che i designer Morgan hanno adottato come vere e proprie caratteristiche di design, montando grandi lame laterali rettangolari dietro le ruote anteriori per alloggiarli. Queste possono essere utilizzate anche per montare i portapacchi per i viaggi su strada più lunghi. Disponibili anche lame laterali in colore a contrasto e con decalcomanie aggiuntive.

SCARICO Invece dell'ampio sistema di scarico laterale della 3 Wheeler, Morgan Super 3 è dotata di singolo ''cannone'' di scarico che taglia la parte posteriore della carrozzeria. È stato anche montato un nuovo parabrezza (disponibile con una tinta gialla) per ridurre gli urti in velocità, anche se i driver più temerarari ne faranno a meno, indossando un bel paio di occhialoni vintage.

INTERNI per la prima volta i due indicatori al centro del cruscotto sono completamente digitali e disponibili con finitura anodizzata nera o argento. Resta al suo posto, invece, il caratteristico interruttore di avviamento in stile ''lanciamissili'', mentre i sedili possono essere rifiniti in varie opzioni in vinile, tessuto e pelle. Super 3 dotata infine anche di sistema di navigazione collegato allo smartphone, con un piccolo schermo circolare dietro il volante. Il volante stesso è regolabile, così come la pedaliera.

IL TELAIO Parti della struttura sono realizzate in alluminio sovraperformato: secondo il marchio, è la prima volta nel settore. All'anteriore, sospensioni a tirante e una serie di bracci trasversali allungati dovrebbero assicurare una migliore guida e maneggevolezza, mentre il motore montato dietro l'asse anteriore favorisce il bilanciamento del peso. La ruota posteriore è sospesa da due bracci longitudinali con due molle e ammortizzatori. Morgan ha collaborato con Avon per produrre pneumatici anteriori Speedmaster su misura, mentre la ruota posteriore utilizza uno pneumatico invernale standard, scelto per le sue caratteristiche di scorrevolezza, particolarmente importanti dato il significativo aumento di potenza della nuova vettura.

PRESTAZIONI Il motore da 1,5 litri invia 118 CV e 150 Nm alla ruota posteriore utilizzando una trasmissione a cinghia, portando Super 3 da 0 a 100 km/h in circa 7 secondi e raggiungendo una velocità massima di 130 km/h. Il propulsore più voluminoso significa che Super 3 è leggermente più pesante di prima (635 kg a secco), tuttavia i consumi dovrebbero limitarsi a circa 17 km/l. Il tricilindrico è infine abbinato a un cambio a cinque marce preso in prestito - come in passato - da Mazda MX-5.

PREZZO Super 3 offrirà più possibilità di personalizzazione rispetto a qualsiasi altra Morgan, con binari accessori per bagagli su misura, supporti per casco, fotocamere e altri accessori. Possono anche essere ordinate borse laterali in alluminio verniciato, insieme a vari pacchetti grafici e livree. Il nuovo modello è già in vendita nel Regno Unito al prezzo di 41.995 sterline (50.300 euro circa), con prime consegne a giugno 2022. Per l'Italia, importatore ufficiale Morgan è la milanese Romeo Ferraris.