Project V: tutto sulla coupé Caterham elettrica. Che pesa solo...

Leggera per davvero: la casa inglese Caterham, famosa per aver proseguito la produzione della Lotus Seven una volta che Colin Chapman l'aveva abbandonata, propone il concept per la sua prima coupé elettrica e stupisce con un peso a vuoto di appena 1.190 kg. Meno di una Toyota GR86, per capirci, che dichiara 1.271 kg con pilota di 75 kg a bordo e serbatoio pieno al 90%, come prescritto dalla norma UE. Si chiama Caterham Project V e per ora è un concept, ma ha tutte le carte in regola per entrare in produzione, tant'è vero che il costruttore già comincia a sbilanciarsi sul prezzo di vendita, almeno in UK...

Caterham Project V, la scocca

Project V utilizza un motore elettrico da 272 CV montato sull'asse posteriore, che in combinazione con il peso contenuto consente uno 0-100 km/h in meno di 4,5 secondi e una velocità massima di 230 km/h. L'autonomia stimata in 400 km è fornita da un pacco batteria agli ioni di litio da 55 kWh, e la ricarica dal 20 all'80% richiede appena 15 minuti da una presa in corrente continua da 150 kW di potenza, grazie a una gestione evoluta delle temperature. Tre le modalità di guida: Normal, Sport e Sprint, che regolano di conseguenza l'accelerazione e lo sterzo.

LA CICLISTICA Dietro al favorevole rapporto peso/potenza c'è un innovativo telaio composito in fibra di carbonio e alluminio. Il concept presenta sospensioni anteriori e posteriori a doppio braccio oscillante con geometria completamente regolabile, servosterzo elettrico, pneumatici Michelin Pilot Sport 4S (anteriori da 19'' e posteriori da 20'') e freni a disco con pinze ad alte prestazioni. “Una Caterham elettrica di qualsiasi forma e dimensione deve rimanere fedele a ciò che ci distingue da tutti gli altri: essere leggera, semplice e offrire un'esperienza di guida senza pari; questo è il nostro DNA'', dice Bob Laishley, CEO di Caterham Cars Ltd e COO della neonata Caterham EVo, una società creata apposta per realizzare Project V.

Caterham Project V, il powertrain

Progettata fin dall'inizio come un veicolo elettrico, Project V rifugge le esagerazioni di troppe presunte sportive elettriche, che dichiarano cavalli a migliaia ma anche pesi da furgone a pieno carico, per puntare invece sulla formula che della Caterham ha consacraato il mito: essenzialità e leggerezza. La creazione si deve al nuovo Chief Designer Anthony Jannarelly, mentre la realizzazione è opera dell'italiana Italdesign. E non c'entra nulla con il classico stile delle Caterham derivato dalla storica Lotus Seven, ripreso anche dalla 485 CSR che abbiamo provato di recente.

TRE POSTI... DOVE LI AVEVAMO VISTI? L'architettura della Caterham Project V prevede di base una configurazione a 3 posti: non però come sulla mitica McLaren F1 di Gordon Murray, con il guidatore al centro e avanzato rispetto ai passeggeri. Sulla Project V la disposizione è del tipo ''2+1'', con un passeggero al centro del vano posteriore. Una soluzione 2+2 sarà offerta in opzione. Tutta digitale la plancia, con un sistema di infotainment semplice e incentrato sulle necessità del guidatore con mirroring dello smartphone. Digitale anche il quadro strumenti, anche se suddiviso in due quadranti circolari, con ulteriori display tondi a centro plancia per integrare le informazioni chiave.

Caterham Project V, il sedile posteriore

“Project V non è un'alternativa alla Seven (qui la versione elettrica), è complementare a essa, e crediamo che mantenendo i valori fondamentali di Caterham, attirerà sia la nostra base di clienti esistente sia nuovi fan verso il marchio'' dice Laishley. ''Utilizzando uno stile di carrozzeria coupé più pratico e sfruttando i vantaggi dell'architettura elettrica, questa è un'auto che raggiunge lo scopo, sia che si tratti di andare in giro per negozi o portare a scuola i figli, sia per le scampagnate della domenica mattina'', prosegue Laishley: “Project V non è solo un concetto o uno studio di progettazione, abbiamo curato la fattibilità ingegneristica e produttiva durante tutto il processo di sviluppo''. “In ogni fase, abbiamo applicato la nostra esperienza nella produzione di concept e prototipi commercialmente fattibili, per garantire che qualsiasi futura versione di produzione possa essere immessa sul mercato rapidamente”, aggiunge Andrea Porta, Business Development Manager di Italdesign.

IL PREZZO PREVISTO È chiaro, insomma, che le intenzioni sono serie e Project V non è un concept fine a se stesso, ma anzi contano di metterla davvero in produzione. “Project V soddisfa la nostra ambizione di far crescere l'azienda in modo sostenibile e contemporaneamente di esplorare l'elettrificazione. Fatte salve le prossime fasi di sviluppo e capacità tecnica, Project V potrebbe essere immesso sul mercato verso la fine del 2025 o all'inizio del 2026 con un prezzo indicativo a partire da meno di 80.000 sterline''. Al cambio attuale il prezzo indicato è inferiore a 94.000 euro: siamo nel terreno di caccia della Alpine A110R o della Corvette C8 Stingray, che però sono ancora dotate di motore tradizionale. L'elettrificazione sarà un vantaggio o uno svantaggio? Lo vedremo presto.

Caterham Project V, la plancia

Motore Elettrico Potenza 272 CV Coppia n.d. Velocità massima 230 km/h 0-100 km/h 4,5 secondi Batteria 55 kWh Autonomia 400 km Ricarica 15 minuti da 20 a 80% in CC a 150 kW Trazione Posteriore Cambio Monomarcia Dimensioni 4,23 x 1,89 x 1,23 m Bagagliaio n.d. Peso a vuoto 1.190 kg Prezzo Da 94.000 euro (UK)

Pubblicato da Emanuele Colombo, 12/07/2023