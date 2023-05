Oh mio Dio: hanno fatto davvero la Caterham elettrica!

Leggerezza, essenzialità ed efficacia nella guida in pista: queste le prime cose a cui pensi quando parli di Caterham Seven. Tutte cose che, in base all'esperienza comune, fanno a pugni con l'auto elettrica. Non tanto per la potenza del motore, ma per il peso delle batterie e per la loro autonomia, che in genere non vanno d'accordo con il concetto di track day. Nondimeno in quel di Dartford guardano al futuro e per non abbandonare il design che tanto li caratterizza hanno traformato promesse ed elucubrazioni nel concept Caterham EV Seven elettrico che vedete qui. La tradizione è stata rispettata o snaturata?

Caterham EV Seven elettrica è basata sul pianale Large della Casa

“Qualsiasi futuro modello EV che produrremo deve essere fedele al DNA di una Caterham: leggero, divertente da guidare e focalizzato sul guidatore. L'obiettivo principale di questo progetto è sviluppare un veicolo con una differenza di peso non superiore all'equivalente di un passeggero a bordo'', dice Bob Laishley, CEO di Caterham. Ed ecco che, con un peso inferiore ai 700 kg, la promessa è stata mantenuta: rispetto alla Caterham 485, che oggi la casa usa come benchmark, il sovrappeso è inferiore a 65 kg. Il che, combinato con una potenza di 240 CV, determina un rapporto peso potenza enormemente migliore: addirittura doppio, visto che parliamo di 340 cavalli per tonnellata sull'elettrica contro i 170 cavalli per tonnellata della 458 CSR (qui la prova su strada).

Caterham EV Seven, il rollbar parla chiaro: vuole andare in pista

Progettata in collaborazione con Swindon Powertrain Ltd, EV Seven si basa sul telaio Seven più grande e ha un pacco batteria da 51 kWh lordi - di cui 40 kWh utilizzabili - raffreddato per immersione in uno speciale fluido isolante prodotto da Motul. Il fluido è a diretto contatto con le celle, consentendo una migliore gestione termica durante i cicli di carica e scarica: dettaglio non trascurabile per un'auto progettata anche per permettere la guida in pista, con forti surriscaldamenti dovuti alla continua richiesta della massima potenza. Il tutto deve consentire un ciclo di guida ripetibile ''20-15-20'', ossia la capacità di guidare in pista per 20 minuti e ricaricarsi in 15 minuti (a una potenza massima di 152 kW in corrente continua), recuperando così energia sufficiente per guidare per altri 20 minuti. “Al momento, il raffreddamento a immersione della batteria è una delle migliori soluzioni in termini di gestione dei rapidi cicli di carica e scarica che si verificherebbero su una pista'', dice Laishley.

VEDI ANCHE

Caterham EV Seven ha una speciale batteria raffreddata a liquido

Il concept utilizza una versione su misura del powertrain E-axle di Swindon Powertrain: produce 240 CV a 9.000 giri/min e una coppia massima istantanea di 250 Nm. Ciò fornirà un tempo previsto da 0 a 60 mph (96 km/h) di circa 4,0 secondi e una velocità massima che sfiora i 210 km/h. Il propulsore è stato progettato per adattarsi perfettamente alle caratteristiche prestazionali dell'attuale produzione Seven per garantire che l'EV Seven condivida una guidabilità simile al modello con motore tradizionale. Non a caso, anche l'elettrica beneficerà di un differenziale a slittamento limitato, ammortizzatori Bilstein regolabili della Seven 420 Cup e pinze dei freni a quattro pistoncini: armonizzati però con l'immancabile funzione per la frenata rigenerativa.

Caterham EV Seven ha un rapporto peso potenza eccezionale

Il concept EV Seven farà il suo debutto pubblico al Goodwood Festival of Speed nel Regno Unito questo luglio e Caterham sta inoltre sviluppando un altro concept di auto sportiva completamente elettrica che rivelerà entro l'anno. EV Seven non è però destinato ad arrivare a breve. “Non abbiamo in programma di mettere in produzione EV Seven in questa fase: è un banco di prova per vedere come funziona un propulsore EV per i casi d'uso specifici dei nostri clienti. Lo porteremo sul mercato al momento giusto, quando la futura generazione della tecnologia delle batterie lo consentirà'', dice Laishley.

Motore elettrico Potenza 240 CV a 9.000 giri Coppia 250 Nm a 0 giri Velocità 209 km/h 0-96 km/h 4,0 secondi Batteria 51 kWh lordi - 40 kWh utilizzabili Ricarica fino a 152 kW in corrente continua Cambio monomarcia Trazione Posteriore con autobloccante Dimensioni 3,35 x 1,69 x 1,12 m Bagagliaio n.d. Peso a secco inferiore a 700 kg Prezzo n.d.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 24/05/2023