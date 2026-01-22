Caterham Project V: il primo video. Eppur si muove!

La Caterham Project V debutta nei test dinamici: scopri prestazioni, peso record, autonomia e tempi di ricarica

Finalmente si muove. E non è solo un modo di dire. La Caterham Project V, la prima coupé elettrica del marchio britannico, è stata immortalata per la prima volta in azione durante i test dinamici, con un prototipo aggiornato che segna un passo decisivo nello sviluppo del progetto. Guarda il video qui sotto!

La vera sfida della Caterham Project V

L’idea di fondo è chiara: portare nel futuro elettrico lo spirito della Seven. Tradotto: leggerezza, piacere di guida e coinvolgimento puro, ma reinterpretati in chiave moderna.

Una sfida tutt’altro che banale, soprattutto quando entrano in gioco le batterie. Eppure, Caterham è riuscita nell’impresa: la Project V ferma l’ago della bilancia a soli 1.190 kg.

Per avere un termine di paragone, basta guardare a una sportiva compatta a benzina come la Toyota GR86, che supera i 1.270 kg di peso nelle condizioni di omologazione. Numeri che dicono molto, soprattutto quando si parla di un’auto elettrica.

Caterham Project V, l'interno

Prestazioni da vera sportiva

Sotto la carrozzeria della Project V lavora un motore elettrico da 272 CV, montato sull’asse posteriore. Una scelta coerente con la filosofia Caterham, che privilegia la trazione posteriore e il feeling di guida.

Il risultato? Accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 4,5 secondi e velocità massima di 230 km/h. Prestazioni da sportiva vera, rese ancora più interessanti dal peso contenuto.

L’energia arriva da una batteria agli ioni di litio da 55 kWh, con un’autonomia stimata intorno ai 400 km. E sul fronte ricarica, la Project V promette tempi da record: dal 20 all’80% in circa 15 minuti con una colonnina in corrente continua da 150 kW, grazie a un sofisticato sistema di gestione termica.

Caterham Project V, volante e strumentazione

Una Caterham diversa, ma fedele a sé stessa

Guardando il video dei test, una cosa è evidente: la Project V non è un esercizio di stile, ma un’auto che sta prendendo forma sul serio.

Se Caterham con le sue derivate dalla Seven (qui la prova della 458 CSR) è sempre stata sinonimo di leggerezza e divertimento, la nuova coupé elettrica prova a dimostrare che anche nell’era delle batterie si può parlare di emozioni, non solo di kilowatt e autonomie.

Se il progetto arriverà in produzione così com’è, potrebbe diventare una delle elettriche più interessanti per chi ama davvero guidare. E non è poco. Maggiori dettagli nella nostra monografia.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 22/01/2026