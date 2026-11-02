Ares S1 omologata in Europa: via libera alle auto fatte su misura

Un piccolo passo per un uomo (o per meglio dire un atelier di auto fuoriserie), un grande balzo per l'umanità (facciamo per l'Europa, và): Ares S1 ha ottenuto l'omologazione europea, segnando un passaggio fondamentale per le vetture sartoriali e realizzate su misura in quel di Modena. Ma andiamo con ordine.

Ares S1, 3/4 anteriore

Le caratteristiche tecniche: meccanica pura e carrozzeria in fibra di carbonio

Sotto una carrozzeria interamente modellata in fibra di carbonio, progettata per ottimizzare la resistenza aerodinamica e garantire la massima efficienza dei flussi, Ares S1 ha un motore a benzina decisamente tradizionale: un V8 aspirato da 6,2 litri montato in posizione centrale-posteriore, in grado di erogare 495 CV. Il cambio è un doppia frizione a 8 rapporti che trasferisce la trazione alle sole ruote posteriori tramite un differenziale autobloccante.

Le prestazioni dichiarate parlano di uno scatto da 0 a 100 km/h coperto in circa 2,9 secondi e di una velocità massima che tocca i 305 km/h. Ma oltre ai meri numeri sul dritto, il lavoro degli ingegneri si è concentrato sulla dinamica di guida: lo schema sospensivo prevede doppi bracci trasversali in alluminio con ammortizzatori a controllo magnetoreologico Magnetic Ride Control, capaci di adattare lo smorzamento in tempo reale in base alle sollecitazioni dell'asfalto.

All'interno dell'abitacolo - ampiamente personalizzabile - spicca una configurazione a doppio cockpit che separa nettamente la zona del guidatore da quella del passeggero, rivestita con pelle Nappa, Alcantara e dettagli in carbonio a vista rifiniti a mano.

Ares S1, vista laterale

Che cosa significa l'omologazione tramite l'articolo 44

Ora, il rischio per un'auto del genere è sempre il solito: non farcela a passare tra le maglie della burocrazia europea. E invece l'atelier modenese fa sapere che la S1 ha ottenuto l'omologazione europea ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento (UE) 2018/858, sfruttando la procedura nota come EU Individual Vehicle Approval (IVA), ovvero l'omologazione individuale a livello europeo.

Che significa? A differenza dei veicoli costruiti in massa, tutti identici, che seguono i processi tradizionali di omologazione di serie, un veicolo prodotto in esemplare unico ha esigenze radicalmente diverse.

La procedura basata sull'articolo 44 consente di certificare la conformità del singolo esemplare o di piccoli lotti - purché rispettino le normative di sicurezza e ambientali dell'Unione Europea - senza dover sottostare ai test distruttivi e ai costi proibitivi tipici della produzione industriale su larga scala. In sintesi, la vettura viene esaminata e validata puntualmente, ottenendo così il via libera legale per circolare su tutte le strade pubbliche d'Europa.

Ares S1, 3/4 posteriore

Un precedente chiave per l'atelier specializzato in fuoriserie

Questo traguardo rappresenta un passaggio importante per la casa modenese, che vede riconosciuta la possibilità di portare la propria supercar sulle strade europee attraverso una procedura di omologazione individuale. Un risultato significativo per un atelier specializzato nella realizzazione di vetture fuoriserie, dove la personalizzazione spinta deve necessariamente confrontarsi con requisiti tecnici e normativi molto rigorosi.

Ares S1, gli interni

L'evoluzione tecnica e il passaggio dalla pista alla strada

Ciò non singifica che si possa omologare qualsiasi cosa, come ben sa Elon Musk, visto che il Cybertruck di Tesla è stato rifiutato in Germania come esemplare unico perché completamente fuori dalle norme sulla protezione dei pedoni.

Se guardi al percorso compiuto dalla Ares S1, dai primi concept visti anche nei contesti espositivi e dinamici come l'Autodromo di Monza, noterai un lavoro costante di affinamento. La supercar modenese ha perfezionato forme, volumi e soluzioni ingegneristiche per soddisfare i parametri richiesti senza snaturare il proprio equilibrio dinamico. E i soliti ''happy few'' non avranno più scuse per non includerla nelle loro ricche collezioni.

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