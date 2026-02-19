Se parliamo di un aereo che atterra su un treno, c'è un perché

Perché per l'impresa, il pilota Red Bull Dario Costa si è allenato con l'aiuto di una supercar elettrica che ha i record nelle vene

Ci sono imprese che nascono per battere record. Altre, per finire dritte dritte in un documentario Netflix.

E poi ci sono quelle pensate per farci chiedere: ma serviva davvero?

Il nuovo stunt di Red Bull con Dario Costa appartiene alla terza categoria, quella più nobile: l’inutile necessario, l’epica gratuita. La follia che, però, ci riguarda da vicino.

Perché dentro questa storia di un aereo che atterra su un treno in corsa a 120 km/h - sì, hai letto bene - c’è Rimac. E quando c’è Rimac, non possiamo più fare finta di niente.

Cosa c'entra Rimac con le acrobazie di un aereo?

Come un treno in corsa

15 febbraio 2026, Afyonkarahisar, Turchia. Dario Costa, pilota Red Bull e collezionista di imprese che nessuno gli aveva chiesto (è tutta invidia), decide di diventare il primo essere umano a far posare un aereo su un treno in corsa.

Non un modellino, non un drone: un aereo vero, con lui dentro.

Il tutto su un binario lungo 2,5 km, con una finestra operativa di 50 secondi, una velocità d’approccio di 87 km/h (praticamente lo stallo), turbolenze da frullatore industriale e un bersaglio che, letteralmente, scappa via.

Un’idea brillante, se il tuo obiettivo è far impallidire Tom Cruise.

E qui entra in scena Rimac

Per prepararsi a questa follia, Costa aveva bisogno di un riferimento mobile, veloce, stabile e preciso. Tradotto: un treno non ce l’avevano. Una Rimac Nevera sì.

Anzi, due: la Nevera R e la Nevera “normale”, che normale non è mai stata. Quindi le hypercar croate sono state usate come moving reference platform, ovvero come bersaglio su ruote per simulare l’atterraggio.

In pratica: Costa inseguiva una Nevera a velocità da decollo, cercando di allinearsi a un oggetto che accelera più forte di qualunque cosa abbia una targa. Se non è amore tra mondi, questo.

Ecco a cosa serviva la Rimac!

Perché proprio Rimac? Perché quando ti serve un’auto che:

accelera più di un caccia,

tiene la velocità come un treno giapponese,

e rimane stabile come un tavolo da biliardo,

…non vai a cercare una station wagon turbodiesel.

Vai da Mate Rimac, che infatti gongola: “Quando spingi nell’ignoto, ti servono strumenti all’altezza dell’ambizione”. Traduzione: se devi fare una cosa assurda, chiamaci.



La parte più surreale? Rimac non si è limitata a prestare le hypercar. Ha costruito anche il sedile dell’aereo di Costa. Un sedile su misura, modellato sul corpo del pilota come una tuta da supereroe, progettato per ridurre la fatica e aumentare la precisione nei micro-movimenti.

È la prima volta che un livello simile di ergonomia da hypercar finisce dentro un aereo da gara. E sì, fa un po’ ridere che l’azienda famosa per fare auto elettriche da 1.900 CV ora ottimizzi anche le chiappe dei piloti.

Dario Costa esulta: ha ''atterrato'' un treno in corsa!

Perché MotorBox ne parla

Perché questa storia è un perfetto esempio di come l’automotive non sia mai stato confinato all’automotive.

E di come le hypercar non siano solo oggetti da poster: sono strumenti di ricerca, piattaforme di test, laboratori su ruote. E Rimac, piaccia o no, è una delle aziende che più sta ridefinendo cosa può essere un’auto ad alte prestazioni.

Rimac Nevera, hypercar multitasking

Se oggi una Nevera serve per allenare un pilota a far atterrare un aereo su un treno, domani potrebbe servire per qualcosa di ancora più folle.

E noi, da bravi malati di motori, quando succede vorremmo essere in prima fila.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 21/02/2026