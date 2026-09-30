AC Schnitzer riparte: nuova proprietà per lo storico tuner tedesco di BMW e Mini

Lo storico AC Schnitzer, preparatore tedesco specializzato in BMW (guarda la homepage di AC Schnitzer), si prepara a una nuova fase dopo la recente crisi.
Nuova proprietà per AC Schnitzer
L'operazione con gli olandesi di AM Group, attivi nel settore automotive con diversi marchi dovrebbe essere completata entro la fine dell'anno. La proprietà uscente, rilevando il pacchetto da KOHL Group, che aveva valutato anche la chiusura dell'azienda.
AC Schnitzer: lo storico preparatore tedesco acquisito dagli olandesi di AM Group
Le difficoltà e il rilancio
Alla base delle difficoltà ci sono le normative di omologazione in Germania e la maggiore complessità delle auto odierne, che sono sempre più ricche di tecnologia digitale che non si presta all’elaborazione. L'accordo punta a preservare know-how, documentazione tecnica e rete di rivenditori in modo da dare seguito all’importante background del tuner. A guidare il marchio sarà Imran Arshad, fondatore di Eventuri ed Evolve Automotive.
AC Schnitzer: il tuner continuerà a realizzare kit di elaborazione anche per le Mini
Una storia iniziata nel 1987
Nata nel 1987 da una costola di Schnitzer Motorsport, l'azienda ha costruito la propria identità attraverso accessori e kit completi per meccanica, carrozzeria e assetto dedicati a BMW e Mini. Adesso la ripartenza, ma i dettagli sui prossimi progetti non sono ancora stati comunicati.
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Auto o moto, per lui non fa alcuna differenza: adora entrambe. Una vita spesa a Motociclismo ed Automobilismo, Alessandro passa dalle due alle quattro ruote con disinvoltura disarmante. La sua esperienza come tester di motociclette ne fa un punto di riferimento tecnico. Ma quando è il momento di scrivere, sa come rivolgersi anche alla casalinga di Voghera. Cresciuto nell’esempio del padre e maturato a suon di ginocchia grattugiate da cadute in moto, trascorre il tempo libero con la moglie Sara e i figli Federico e Niccolò, ai quali non perde occasione di insegnare la sacra filosofia dei motori e dello sport.