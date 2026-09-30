AC Schnitzer riparte: nuova proprietà per lo storico tuner tedesco di BMW e Mini

Lo storico AC Schnitzer, preparatore tedesco specializzato in BMW (guarda la homepage di AC Schnitzer), si prepara a una nuova fase dopo la recente crisi.

Nuova proprietà per AC Schnitzer

L'operazione con gli olandesi di AM Group, attivi nel settore automotive con diversi marchi dovrebbe essere completata entro la fine dell'anno. La proprietà uscente, rilevando il pacchetto da KOHL Group, che aveva valutato anche la chiusura dell'azienda.

AC Schnitzer: lo storico preparatore tedesco acquisito dagli olandesi di AM Group

Le difficoltà e il rilancio

Alla base delle difficoltà ci sono le normative di omologazione in Germania e la maggiore complessità delle auto odierne, che sono sempre più ricche di tecnologia digitale che non si presta all’elaborazione. L'accordo punta a preservare know-how, documentazione tecnica e rete di rivenditori in modo da dare seguito all’importante background del tuner. A guidare il marchio sarà Imran Arshad, fondatore di Eventuri ed Evolve Automotive.

AC Schnitzer: il tuner continuerà a realizzare kit di elaborazione anche per le Mini

Una storia iniziata nel 1987

Nata nel 1987 da una costola di Schnitzer Motorsport, l'azienda ha costruito la propria identità attraverso accessori e kit completi per meccanica, carrozzeria e assetto dedicati a BMW e Mini. Adesso la ripartenza, ma i dettagli sui prossimi progetti non sono ancora stati comunicati.

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