Nuova Lexus ES 2027: la prova della berlina premium tra ibrido ed elettrico

Non è tanto un'auto da guidare ma un'auto per viaggiare. Scopriamo insieme come cambia la nuova Lexus ES.

Prova della Lexus ES 300h 2027

Già il telecomando è un oggetto del desiderio, con la sua forma da scultura in miniatura e il bel gioco di materiali che impreziosisce la plastica con finiture in metallo color bronzo satinato. L'introduzione al mondo del lusso secondo il brand premium del gruppo Toyota.

Come apri la portiera, trovi solo conferme. Dentro la Lexus è finita da vera Lexus con finezze quali il fondo dietro al quadro strumenti rivestito in scamosciato. Nel pannello porta il colpo d'ala e la finitura 3D del rivestimento morbido. Uguale il pannello porta posteriore: nessuna caduta di stile.

Sull'allestimento top, addirittura, il pannello morbido lascia il posto a un rivestimento in un materiale traslucido che sembra bambù, ma lascia passare la luce dell'illuminazione ambient. Illuminazione che può essere dinamica e aumentare l'effetto scenico durante la riproduzione musicale: super, con l'impianto audio Mark Levinson da 17 altoparlanti previsto sugli allestimenti top.

Dentro la Lexus ES è davvero spaziosissima, una autentica limousine (poco importa, in questo segmento se il pavimento non è piatto al centro: già l'imbottitura avvolgente del divanetto fa capire che il quinto passeggero è previsto come presenza solo occasionale).

Peccato che il tetto panoramico arrivi solo fino a metà del padiglione. In compenso, anche dietro si possono avere sedili dotati di riscaldamento, ventilazione, massaggio e persino sostegno per le gambe estensibile per il passeggero a creare una comoda chaise longue.

Lexus ES 350e 2027, plancia

Tecnologie di bordo allo stato dell'arte

La tecnologia è allo stato dell'arte ma non vuole essere troppo invadente ed ecco che alcuni tasti touch - ma che fanno click sotto al dito come quelli fisici - si rendono disponibili solo quando servono e le relative icone s'illuminano, apparendo magicamente nella pelle della plancia: si chiamano Hidden Touch e una volta spenti spariscono, lasciando una superficie uniforme.

Nuovo l'infotainment da 14 pollici con chip potenziati e sistema operativo Arene. Peccato che i comandi vocali non abbiano ancora il livello di comprensione delle migliori intelligenze artificiali: un aspetto che migliorerà con l'aggiornamento software Over The Air (ossia a distanza) che verrà rilasciato a inizio 2027, promette Lexus.

Tra le funzioni tecnologiche fa poi il debutto la funzione dash cam, che sfrutta il sistema di telecamere a 360° per filmare in continuo ciò che accade davanti al veicolo e registra gli istanti immediatamente prima e dopo un eventuale impatto, geolocalizzando le riprese con le coordinate GPS, per fornire evidenze filmate in caso di contenzioso.

Tra le auto di lusso, però, la sfida si gioca anche nei dettagli ed ecco che il climatizzatore della Lexus ES ha uno ionizzatore che purifica l'aria, idrata la pelle e persino i capelli, sostiene la Casa giapponese.

Non manca, naturalmente, la guida assistita di secondo livello, che in una breve prova (che mi riservo di approfondire) mi ha trasmesso un buon grado di fiducia. Segnalo che il volante non ha il sensore capacitivo, come usa tra le auto di lusso, bensì verifica la presa delle mani del guidatore tramite un più semplice sensore di forza applicata sullo sterzo, che a volte può non rilevare correttamente il tocco.

Lexus ES 350e 2027, i tasti Hidden Touch che si spengono e scompaiono dietro al rivestimento in pelle

Peccato che il design della nuova Lexus ES non trasmetta più la sensazione di lusso del modello precedente. Un po' è colpa del frontale, che anche sulle versioni ibride è chiuso come sulle auto elettriche cinesi. Anche le finiture in nero lucido tolgono qualcosa all'effetto wow: le classiche cromature davano al tutto un tono più prezioso.

Il nuovo look strizza l'occhio al mercato cinese e un ulteriore indizio in questo senso è il logo che scompare dal volante, lasciando il posto alla scritta Lexus per esteso. La linea comunque è bella e filante, peccato che l'apertura del bagagliaio da berlina a tre volumi non sia molto pratica.

Un bel portellone sarebbe stato assai più comodo, ma dietro a questa rinuncia ci sono motivi tecnici, mi hanno spiegato: la soluzione adottata rende la scocca più rigida a vantaggio della silenziosità e del comportamento su strada. La capienza del bagagliaio, comunque, è generosa: siamo attorno ai 500 litri, poco più o poco meno secondo la motorizzazione.

E a proposito di motori, l'auto in prova ha un ibrido da 2,5 litri e 196 cavalli, che le permette di completare lo 0-100 in 7,7 secondi con l'aiuto della trazione integrale elettrica di serie. Lexus ES non è fatta per la guida sportiva ma per godersi i viaggi nel massimo relax ed ecco che lo sterzo è molto progressivo, l'abitacolo ben insonorizzato e il comfort è al top.

Le rumorosità esterne non sono del tutto assenti: dai finestrini si percepiscono fruscii aerodinamici alle velocità autostradali e dal pavimento il rumore di rotolamento degli pneumatici (che forse risuona nel doppiofondo lasciato libero dalle batterie delle versioni elettriche), ma è la silenziosità dell'abitacolo a rendere semplicemente più nitide e riconoscibili queste sonorità: che rimangono sempre a livelli molto bassi, tanto da consentire conversazioni anche solo sussurrate fin'oltre le velocità consentite dal codice.

Del resto con i suoi 5 metri e 14 di lunghezza è praticamente una limousine pensata anche o forse soprattutto per chi viaggia con l'autista. Quando però decidi di metterti al volante lo sprint non manca anche se accompagnato dal classico effetto scooter del sistema ibrido del gruppo Toyota (qui per la prima volta declinato nella sua sesta generazione). Tra le curve, la ES gira piatta e precisa, dando un gran senso di sicurezza. I dossi? Li digerisce a meraviglia con le nuove sospensioni posteriori Multilink, dal molleggio gentile e ampio, ma perfettamente controllato.

Insomma stare a bordo della Lexus ES è un vero piacere sia che tu stia seduto dietro sia al posto di guida. Bene i consumi che nel mondo reale si collocano attorno ai 20 chilometri con un litro (5 l/100 km) secondo il tipo di percorso e lo stile di guida.

In alternativa, della nuova Lexus ci sono due varianti elettriche: una a trazione anteriore da 224 cavalli completa lo 0-100 in 8 secondi e raggiunge un'autonomia fino a 581 chilometri. Top di gamma è la versione a trazione integrale da 343 cavalli che completa lo 0-100 in appena 5 secondi e mezzo e raggiunge i 529 chilometri di autonomia.

Lexus ES 300h AWD (Hybrid) Lexus ES 350e FWD (Electric) Lexus ES 500e AWD (Electric) Alimentazione Full Hybrid (2.5L 4 cil. + E-FOUR) Elettrica BEV (Singolo motore ant.) Elettrica BEV (Doppio motore) Potenza massima 196 CV 224 CV 343 CV Coppia massima n.d. 269 Nm 269 Nm (ant.) + 170 Nm (post.) Cambio eCVT monomarcia monomarcia Trazione integrale anteriore integrale Direct4 Batteria (netta) n.d. Litio 72 kWh Litio 71 kWh Accelerazione 0-100 km/h 7,7 s 8,0 s 5,5 s Velocità massima 195 km/h 160 km/h 180 km/h Autonomia WLTP n.d. 493 - 581 km 465 - 529 km Ricarica n.d. 10-80% in 28 min @ 150 kW 10-80% in 28 min @ 150 kW Consumo combinato 5,4 - 4,9 l/100 km 17,1 - 14,6 kWh/100 km 17,9 - 15,8 kWh/100 km Dimensioni 5,14 x 1,92 x 1,560 m 5,14 x 1,92 x 1,560 m 5,14 x 1,92 x 1,560 m Capacità bagagliaio 493 litri 517 litri 517 litri Peso in ordine di marcia 1.880 - 1.935 kg 2.150 - 2.270 kg 2.205 - 2.305 kg Prezzo da 62.700 euro da 67.600 euro da 72.700 euro

I prezzi partono da 62.700 euro per la versione ibrida che però in promozione di lancio fino al 31 dicembre 2026 attacca a 56.900 euro. Sconti ancora più importanti per le versioni elettriche che attaccano a 67.600 euro ma si portano a casa per circa 12.700 euro in meno. Di seguito i prezzi e gli allestimenti nel dettaglio.

Gamma ibrida:

Lexus ES 300h AWD Executive : 62.700 euro (in promo a 56.900 euro)

Lexus ES 300h AWD Luxury: 66.900 euro (in promo a 59.900 euro)

Gamma elettrica:

Lexus ES 350e FWD Executive : 67.600 euro (in promo a 54.900 euro)

Lexus ES 350e FWD Luxury : 78.400 euro (in promo a 65.900 euro)

Lexus ES 500e AWD Executive: 72.700 euro (in promo a 59.900 euro)

Dettaglio degli allestimenti e dotazioni di serie

L'allestimento base Executive già prevede una dotazione generosa, con infotainment da 14'' con Lexus Connect, sedili anteriori riscaldabili e ventilati, clima bi-zona con pompa di calore e ionizzatore nanoe-X, tetto panoramico con tendina elettrica e impianto audio a 10 altoparlanti.

Rispondono presente anche il pacchetto completo degli aiuti alla guida, il quadro strumenti digitale da 12,3'', comandi Hidden Touch a scomparsa nella plancia, ricarica wireless per smartphone e 4 porte USB-C.

Il livello Luxury aggiunge interni in pelle semi-anilina (e inserti porta in bambù retroilluminati sulla ES elettrica), sedili posteriori reclinabili, riscaldabili, ventilati e con funzione massaggio, supporto per le gambe lato passeggero.

L'audio è firmato Mark Levinson e ha 17 altoparlanti, e compaiono anche Head-Up Display, retrovisore digitale, telecamere a 360°, doppia piastra di ricarica wireless anteriore e fari adattivi evoluti.

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