BUONA LE SECONDA Due gare, due diversi vincitori: Andrea Dovizioso in Qatar e Marc Marquez in Argentina. Ora è la volta della tappa texana e sarà dura per chiunque battere lo spagnolo, che sulla pista di Austin è imbattuto sia in qualifica che in gara. I candidati al trono di Marc sono comunque tanti, a partire dallo stesso Dovizioso forte di una Ducati GP19 che sembra più competitiva della sorella GP18 e la pista texana potrebbe esaltarne le caratteristiche. Per Rossi e Vinales dipenderà tutto da come la Yamaha M1 si sposerà con il Circuit of the Americas, mentre Jorge Lorenzo è atteso a uno squillo dopo l'opaco avvio di stagione, costellato da sfortune e infortuni. Lunga, infine, la lista degli outsider: da Cal Crutchlow a Danilo Petrucci, passando per l'ottimo Franco Morbidelli visto a Termas, Alex Rins e Jack Miller, cui la GP19 sembra calzare a pennello.

IL CIRCUITO Il Circuit of The Americas, anche noto con l'acronimo di COTA, è una pista giovane, progettata dal tedesco Hermann Tilke - l'architetto dei circuiti - e inaugurata nel 2012. La prima gara della classe MotoGP vi è stata disputata nel 2013 e da allora è la sede fissa del GP delle Americhe. Sorto nei pressi di Austin, Texas, l'impianto può ospitare 120.000 tifosi ed è sede anche di gare in Formula 1 e WEC. Lungo 5.513 km, vi si gira in senso antiorario ma presenta quasi un egual numero di curve destra/sinistra: 20 in totale, 9 a destra e 11 a sinistra. 20 saranno i giri di gara per la classe MotoGP, 18 per la Moto2 e 17 per la Moto3. Il record della pista appartiene a Marc Marquez in 2'02"135, tempo che gli è valsa la pole nel 2015. Il record di velocità, stabilito sul lunghissimo rettilineo principale di 1,2 km, appartiene a Cal Crutchlow, che lo scorso anno toccò i 347,7 kmh.

I NUMERI Da quando si disputa il Gran Premio delle Americhe ad Austin, ossia dal 2013, l'albo d'oro ha visto il nome di un solo vincitore e un solo poleman: Marc Marquez! Il centauro spagnolo possiede le chiavi dell'autodromo texano e non ha subito sconfitte per sei edizioni consecutive. Alle sue spalle sono terminati nella piazza d'onore per due volte il suo compagno Daniel Pedrosa, e per una volta, nell'ordine dal 2015 al 2018, Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo, Valentino Rossi e Maverick Vinales. Qualcuno riuscirà a impensierirlo nella gara di quest'anno?

IL METEO Pericolo qualifiche bagnate per il Gran Premio degli Stati Uniti al COTA, Circuit of The Americas, dov'è attesa pioggia ma solamente al sabato. Venerdì e domenica invece i centauri delle tre classi del Motomondiale dovrebbero poter correre su pista asciutta. I dettagli da weather.com:

Venerdì 12 aprile: temperature: max 23°, min 14°; nuvoloso, precipitazioni 10%, umidità 38% vento 14kmh

Sabato 13 aprile: temperature: max 22°, min 11°; temporali, precipitazioni 80%, umidità 73% vento 14kmh

Domenica 14 aprile: temperature: max 23°, min 11°; per lo più soleggiato, precipitazioni 10%, umidità 49% vento 16kmh

ORARI TV Come sempre Sky Sport MotoGP HD trasmetterà in diretta tutte le sessioni di tutte e tre le classi del Motomondiale, con Moto2 e Moto3 impegnate anch'esse sulla pista argentina, mentre su TV8 andranno in differita. A questo link tutti gli orari del weekend nel dettaglio.

CLASSIFICHE IRIDATE Ecco la classifica piloti e costruttori del campionato mondiale MotoGP 2019

