Autore:

La Redazione

ORARI TV La sfida tra Dovizioso e Marquez, una vittoria a testa nelle due gare inaugurali di Qatar e Argentina, prosegue ad Austin, terreno di caccia prediletto dello spagnolo. Sky Sport MotoGP HD trasmetterà l'evento in diretta e in esclusiva per l'Italia, mentre per poter godere in chiaro delle imprese di Rossi & Co. potrete comunque fare affidamento sulle differite di TV8 e TV8 HD. Di seguito tutti gli orari del weekend americano, con i centauri di MotoGP, Moto2 e Moto3 impegnati nel Gran Premio delle Americhe, che andrà in onda in prima serata in Italia.

Dirette Sky Sport MotoGP HD

Venerdì 12 aprile

16:00-16:40 - FP1 Moto3

16:55-17:40 - FP1 MotoGP

17:55-18:35 - FP1 Moto2

20:15-20:55 - FP2 Moto3

21:10-21:55 - FP2 MotoGP

22:10-22:50 - FP2 Moto2

Sabato 13 aprile

16:00-16:40 - FP3 Moto3

16:55-17:40 - FP3 MotoGP

17:55-18:35 - FP3 Moto2

19:35-20:15 - Qualifiche Moto3

20:30-21:00 - FP4 MotoGP

21:10-21:50 - Qualifiche MotoGP

22:05-22:45 - Qualifiche Moto2

Domenica 14 aprile

15:40-16:00 - Warm-Up Moto3

16:10-16:30 - Warm-Up Moto2

16:40-17:00 - Warm-Up MotoGP

18:00 - Gara Moto3

19:20 - Gara Moto2

21:00 - Gara MotoGP

Differite TV8

Sabato 13 aprile

23:00 - Sintesi qualifiche

Domenica 14 aprile

20:00 - Gara Moto3

21:00 - Gara Moto2

22:30 - Gara MotoGP