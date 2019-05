Autore:

ORARI TV A due settimane dal Gran Premio di Spagna a Jerez, il motomondiale torna a rombare sulla pista corta di Le Mans, la "Bugatti". All'appuntamento del Gran Premio di Francia si arriva con tre piloti in soli tre punti in classifica, Marc Marquez, Alex Rins e Andrea Dovizioso, e con Valentino Rossi quarto ad appena 9 punti dalla vetta, che affronterà una delle sue piste preferite. A Le Mans occhio anche a Maverick Vinales, già in passato vincitore, ma anche a Morbidelli, che trionfò nel 2017 in Moto2 e a Jerez con il compagno Quartararo ha rappresentato la sorpresa del weekend. In più c'è sempre l'incognita Lorenzo, che prima o poi rinascerà, ma non si sa quando, e in Francia ha già vinto tre volte nel 2012, 2015 e 2015. Outsider? Petrucci, Crutchlow e Miller. Sky Sport MotoGP HD trasmetterà l'evento in diretta e in esclusiva per l'Italia, mentre per poter godere in chiaro delle imprese dei centauri della classe regina potrete comunque fare affidamento sulle differite di TV8 e TV8 HD. Di seguito tutti gli orari del weekend francese, con i piloti di MotoGP, Moto2 e Moto3 impegnati nel Gran Premio di Francia, a Le Mans.

Dirette Sky Sport MotoGP HD

Venerdì 17 maggio

9:00-9:40 - FP1 Moto3

9:55-10:40 - FP1 MotoGP

10:55-11:35 - FP1 Moto2

13:15-13:55 - FP2 Moto3

14:10-14:55 - FP2 MotoGP

15:10-15:50 - FP2 Moto2

Sabato 18 maggio

9:00-9:40 - FP3 Moto3

9:55-10:40 - FP3 MotoGP

10:55-11:35 - FP3 Moto2

12:35-13:15 - Qualifiche Moto3

13:30-14:00 - FP4 MotoGP

14:10-14:50 - Qualifiche MotoGP

15:05-15:45 - Qualifiche Moto2

Domenica 19 maggio

8:40-9:00 - Warm-Up Moto3

9:10-9:30 - Warm-Up Moto2

9:40-10:00 - Warm-Up MotoGP

11:00 - Gara Moto3

12:20 - Gara Moto2

14:00 - Gara MotoGP

Differite TV8*



Sabato 18 maggio

15:30 - Sintesi qualifiche

Domenica 19 maggio

14:00 - Gara Moto3

15:30 - Gara Moto2

17:00 - Gara MotoGP

*Il palinsesto di TV8 sarà confermato all'inizio della settimana dell'evento, gli orari sono indicativi