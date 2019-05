Autore:

Matteo Larini

Q1, AZZARDO ROSSI L’esperienza paga. In condizioni metereologiche veramente complesse, con la pioggia che aveva smesso di cadere alla fine delle FP4 aprendo una finestra di pochi minuti per utilizzare le slick, Valentino Rossi ha deciso di azzardare la scelta della gomma da asciutto sin dal primo run della Q1, riuscendo a piazzare un tempo in 1:37.664 al terzo tentativo cronometrato. Il prepotente ritorno delle precipitazioni negli ultimi cinque minuti della prima sessione di qualifica ha impedito a tutti gli altri centauri di attaccare il tempo del pesarese, rientrato in pit-lane a circa tre minuti dalla conclusione per poi rimanervi fino alla bandiera a scacchi. Morbidelli, che nel frattempo si era inserito in seconda posizione (1:39.262) con gli pneumatici da bagnato, è riuscito a superare il turno nonostante gli attacchi finali dei colleghi, neutralizzati dal forte scroscio nel quarto settore del tracciato.

MARQUEZ POLE Se nella Q1 a pagare era stato l’azzardo delle slick tentato da Rossi, nella Q2 a fare la differenza è stato Marc Marquez, che nonostante una piccola scivolata è riuscito a piazzare un ottimo tempo che gli è valso la prima posizione sulla griglia di partenza del Gran Premio. Le Ducati si sono dimostrate molto competitive: Petrucci è secondo a tre decimi dal poleman, seguito da Jack Miller e da Andrea Dovizioso, quarto e quindi fuori dalla top-3, ma sicuramente in lizza per un buon risultato in gara.

DELUSIONE VINALES Chi ha sorpreso, purtroppo per lui in negativo, è Maverick Vinales. Velocissimo in tutti i turni fino alla Q2, lo spagnolo ha avuto una qualifica da incubo, conclusa con l’undicesimo tempo ad oltre un secondo dalla vetta. Il centauro di Figueres è stato forse penalizzato dalla scelta del box Yamaha di effettuare il primo giro cronometrato con le gomme da asciutto, salvo poi dover rientrare subito a cambiare coperture per l’eccessiva presenza di acqua stagnante in pista. Il compagno di squadra Rossi, invece, è stato molto più rapido e si è classificato quinto, agguantando così una seconda fila importantissima per la gara. Sesta l’altra Yamaha di Morbidelli, mentre Quartararo partirà decimo e Lorenzo, sulla Honda, ottavo.

MotoGP Francia 2019, Q2: tempi e distacchi

1 Marc MARQUEZ Honda 1'40.952 2 Danilo PETRUCCI Ducati 1'41.312 0.360 / 0.360 3 Jack MILLER Ducati 1'41.366 0.414 / 0.054 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1'41.552 0.600 / 0.186 5 Valentino ROSSI Yamaha 1'41.655 0.703 / 0.103 6 Franco MORBIDELLI Yamaha 1'41.681 0.729 / 0.026 7 Takaaki NAKAGAMI Honda 1'42.059 1.107 / 0.378 8 Jorge LORENZO Honda 1'42.067 1.115 / 0.008 9 Aleix ESPARGARO Aprilia 1'42.450 1.498 / 0.383 10 Fabio QUARTARARO Yamaha 1'42.509 1.557 / 0.059 11 Maverick VIÑALES Yamaha 1'42.555 1.603 / 0.046 Pol ESPARGARO KTM

MotoGP Francia 2019, Q1: tempi e distacchi

Pos Pilota Moto Tempo Distacco 1 Valentino ROSSI Yamaha 1'37.667 2 Franco MORBIDELLI Yamaha 1'39.262 1.595 / 1.595 3 Francesco BAGNAIA Ducati 1'39.982 2.315 / 0.720 4 Johann ZARCO KTM 1'40.029 2.362 / 0.047 5 Cal CRUTCHLOW Honda 1'40.114 2.447 / 0.085 6 Miguel OLIVEIRA KTM 1'40.385 2.718 / 0.271 7 Karel ABRAHAM Ducati 1'40.482 2.815 / 0.097 8 Joan MIR Suzuki 1'40.606 2.939 / 0.124 9 Alex RINS Suzuki 1'40.706 3.039 / 0.100 10 Tito RABAT Ducati 1'41.351 3.684 / 0.645 11 Hafizh SYAHRIN KTM 1'41.717 4.050 / 0.366 12 Andrea IANNONE Aprilia 1'41.786 4.119 / 0.069

MotoGP Francia 2019, FP4: tempi e distacchi