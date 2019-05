Autore:

Simone Valtieri

CLASSIFICA SERRATA Se il mondiale di Formula 1 sta vivendo una stagione dominante da parte di un team, l'inizio di quello MotoGP è invece tra i più avvincenti degli ultimi anni, con quattro piloti in lotta serrata per la vetta della classifica e tanti outsider che possono ambire al successo in molte gare. Per il Gran Premio di Francia, per esempio, non esiste un vero favorito. Marc Marquez è di certo il preferito dai Bookmakers, ma questa è una pista Yamaha, e tutti e quattro i piloti della casa di Iwata (Rossi, Vinales, Morbidelli e il sorprendente Quartararo visto in Spagna, che correrà in casa) possono tentare la stoccata. Non dimentichiamoci poi delle Ducati GP19 di Dovizioso, Petrucci e Miller, e del super Alex Rins con la Suzuki. Infine Cal Crutchlow e soprattutto Jorge Lorenzo, che dopo il flop nel Gran Premio di Spagna aspira a rinascere su una pista che lo ha già visto svettare cinque volte in MotoGP.

IL CIRCUITO Il tracciato sulla quale si correrà la gara domenica è storicamente la versione più piccola della pista leggendaria della 24 ore di Le Mans, quello denominato Bugatti. Si trova 5 km a sud della cittadina nella Loira e a circa 200 km dalla capitale Parigi. La pista è tappa abituale per il Gran Premio di Francia dal 2000, e aveva in precedenza ospitato altre 11 gare del motomondiale tra il 1969 e il 1995, quando uscì dal calendario dopo un gravissimo incidente occorso allo spagnolo Alberto Puig per condurre lavori di messa in sicurezza del tracciato. Sui 4,2 km di lunghezza dunque, i piloti si troveranno ad affrontare 5 curve a sinistra e 9 a destra (si gira in senso orario) e un rettilineo più lungo di 674 metri tra la 8 e la 9, se non si considera il tratto in pieno tra la 14 e la 3.

I NUMERI Il record della pista di Le Mans appartiene a Johann Zarco, che lo scorso anno con la Yamaha del team Tech 3 è scattato dalla pole in casa sua con il tempo di 1'31"185, mentre in gara Maverick Vinales vinse nel 2017 siglando anche l'32"309 che è ancora record del tracciato ufficiale. La velocità di punta su questa pista è stata invece raggiunta dall'allora ducatista Andrea Iannone che ha toccato i 316,6 kmh. Per ciò che riguarda le passate edizioni, sono 5 i successi di Jorge Lorenzo (più uno in 250 nel 2007), 3 quelli di Valentino Rossi (a cui va aggiunta la vittoria in 125 nel lontanissimo 1997) e 2 quelli di Marc Marquez (Anch'esso vincitore nelle Moto2, nel 2011). Dei piloti attualmente iscritti al mondiale MotoGP, anche Maverick Vinales ha vinto una volta in MotoGP, ma anche una in 125 (2011) e una in Moto3 (2013). Ci sono poi quelli che hanno sentito il proprio inno sul podio nelle classi minori: in Moto 2 Alex Rins (2016), Franco Morbidelli (2017) e Francesco Bagnaia (2018) e in Moto 3 Pol Espargaro (2010), Jack Miller (2014), e Joan Mir (2017).

IL METEO Incombe la minaccia di pioggia sul Gran Premio di Francia 2019, attesa soprattutto nelle giornate di venerdì e sabato, mentre domenica il cielo dovrebbe schiarirsi e permettere ai piloti di combattere sull'asfalto asciutto. Di seguito nel dettaglio i dati di weather.com:

Venerdì 17 maggio: temperature 9°-19°, precipitazioni 40%, umidità 57%, vento 14kmh

Sabato 18 maggio: temperature 8°-18°, precipitazioni 60%, umidità 66%, vento 11kmh

Domenica 19 maggio: temperature 8°-18°, precipitazioni 20%, umidità 61%, vento 10kmh

ORARI TV Come sempre Sky Sport MotoGP HD trasmetterà in diretta tutte le sessioni di tutte e tre le classi del Motomondiale, con Moto2 e Moto3 impegnate anch'esse sulla pista francese, mentre su TV8 andranno in differita. A questo link tutti gli orari del weekend nel dettaglio.

CLASSIFICHE IRIDATE Ecco la classifica piloti e costruttori del campionato mondiale MotoGP 2019.

