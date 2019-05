Autore:

Salvo Sardina

ANCORA YAMAHA Continua la giornata positiva per la Yamaha a Le Mans. In mattinata era stato infatti Fabio Quartararo a infiammare il pubblico di casa, mentre nelle prove libere 2 è salito in cattedra Maverick Vinales, autore del giro più veloce di giornata in 1:31.428. Lo spagnolo precede di due decimi scarsi il campione del mondo in carica Marc Marquez e il già citato compagno di marca Quartararo.

RIECCO LORENZO Nelle FP1 era stato protagonista di una scivolata senza conseguenze che però non aveva fatto altro che alimentare i dubbi sul suo precario feeling con la sua Honda. Jorge Lorenzo ha invece rialzato la testa proprio sulla pista dove in MotoGp ha già trionfato cinque volte tra il 2009 e il 2016, chiudendo le prove libere 2 al quarto posto e a meno di un decimo dal compagno di squadra Marquez. Seguono a ruota le due Ducati di Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci.

VALE INSEGUE Chi, invece, non è riuscito a risollevarsi dopo una mattinata deludente è Valentino Rossi. Il pesarese, che aveva chiuso le prime libere in decima posizione, attardato anche da un problema tecnico sulla sua M1, ha staccato il tredicesimo tempo nelle FP2, ma è addirittura quattordicesimo considerando la classifica combinata delle due sessioni. Da sottolineare anche le diverse cadute in pista: tra i protagonisti Pol e Aleix Espargaro, Cal Crutchlow e Danilo Petrucci. La situazione grip domani si potrebbe ulteriormente complicare, visto il possibile arrivo di scrosci di pioggia nel pomeriggio.

Dramatic start to the afternoon for @Petrux9! 😲



The Ducati rider is lucky to escape injury after this fall entering the back straight 👀#FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/oYutDgzabj — MotoGP™ 🇫🇷 (@MotoGP) 17 maggio 2019

