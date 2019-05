Autore:

Salvo Sardina

PROFETA IN PATRIA Il fine settimana di Le Mans parte all’insegna del tricolore francese. Il più veloce nelle prove libere 1 del Gran Premio MotoGP di Francia è infatti l’idolo del pubblico di casa Fabio Quartararo. Il transalpino del team Petronas Yamaha Srt è riuscito a staccare il miglior tempo nella sessione inaugurale del fine settimana, fermando i cronometri sull’1:31.986. Subito alle sue spalle però è molto veloce e promettente l’avvio delle Ducati di Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci, staccati rispettivamente di uno e due decimi di secondo.

Allez! Allez! Allez! 👏



The home crowd get the dream start at Le Mans as @FabioQ20 tops FP1! 💪#FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/0xHftl0zVN — MotoGP™ 🇫🇷 (@MotoGP) 17 maggio 2019

AVVIO IN SALITA Il Gp di Francia inizia invece in salita per Jorge Lorenzo e Valentino Rossi. Il maiorchino è stato vittima di una scivolata in curva-8, mentre il Dottore ha concluso con il decimo crono dopo essere stato costretto a parcheggiare la sua moto nelle vie di fuga a causa di un problema alla catena della sua Yamaha M1. Un po’ meglio è andata al campione del mondo in carica Marc Marquez, quinto alle spalle di Maverick Vinales. Il ventiseienne di Cervera è stato anche protagonista di un bel salvataggio nella stessa curva in cui il compagno di squadra Lorenzo è finito per terra. Le prove libere 2 andranno in scena alle 14.10.

