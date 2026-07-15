MotoGP 2026

Non solo Bezzecchi, anche Bagnaia sotto i ferri

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34 minuti fa - Francesco Bagnaia è stato operato con successo all'avambraccio destro

Francesco Bagnaia è stato operato con successo all'avambraccio destro. Come Bezzecchi, sfrutterà la sosta estiva per recuperare in vista del GP di Gran Bretagna
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Francesco Bagnaia ha approfittato della pausa estiva della MotoGP per risolvere definitivamente il problema all'avambraccio destro che lo aveva condizionato negli ultimi appuntamenti del Mondiale. Il pilota del Ducati Lenovo Team è stato infatti sottoposto nel pomeriggio di oggi a un intervento di fasciotomia endoscopica, eseguito dall'équipe del professor Luigi Tarallo presso la Clinica Ortopedica del Policlinico di Modena, diretta dal professor Fabio Catani. L'operazione si è conclusa regolarmente e senza complicazioni e il tre volte campione del mondo inizierà ora il percorso di riabilitazione con l'obiettivo di tornare regolarmente in pista per il Gran Premio di Gran Bretagna, in programma dal 7 al 9 agosto a Silverstone. L'intervento di Bagnaia si aggiunge a quelli affrontati nelle ultime settimane anche da altri protagonisti della classe regina: Marco Bezzecchi è stato operato alla clavicola sinistra dopo la frattura riportata nella caduta del Sachsenring, mentre Pedro Acosta si è sottoposto a un intervento al polso destro per risolvere una sindrome del tunnel carpale che lo tormentava da oltre un anno. Senza considerare i due ''miracolati'' di Barcellona, Alex Marquez - già rientrato conottimi risultati - e Johann Zarco, ancora fermo per le conseguenze del terribile schianto alla ripartenza del GP di Catalogna.

MotoGP Cechia 2026, Brno. Francesco Bagnaia. Credits: Ducati Corse

Recupero già iniziato in vista del rientro

La Ducati ha confermato l'esito positivo dell'operazione con una breve nota ufficiale: ''Francesco Bagnaia è stato sottoposto con successo nel pomeriggio di oggi a un intervento di fasciotomia endoscopica all'avambraccio destro. L'operazione, eseguita dall'équipe medica guidata dal professor Luigi Tarallo presso la Clinica Ortopedica del Policlinico di Modena, diretta dal professor Fabio Catani, si è conclusa regolarmente e senza complicazioni. Approfittando della pausa estiva del calendario MotoGP, il pilota del Ducati Lenovo Team inizierà ora il programma di recupero e riabilitazione previsto. Compatibilmente con l'evoluzione post-operatoria, l'obiettivo è quello di rientrare in pista per il British Grand Prix, in programma dal 7 al 9 agosto a Silverstone.'' Se il decorso post-operatorio procederà secondo i piani, Bagnaia dovrebbe quindi presentarsi regolarmente al via del dodicesimo appuntamento stagionale, inaugurando la seconda parte del campionato dopo una pausa estiva che, per diversi protagonisti della MotoGP, si è trasformata anche in un'importante occasione per recuperare la migliore condizione fisica.

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Simone Valtieri
Simone Valtieri
Nasce a Roma nell’82, cresce a Viterbo, poi torna nella città natale per laurearsi in Architettura e decidere che, fino a quel momento, è stato tutto un gioco. Le vere passioni sono i motori e il giornalismo sportivo, coltivate anche negli anni accademici attraverso collaborazioni. Nel 2013 entra a FormulaPassion.it, e in sei stagioni trascorse a seguire Formula 1 e MotoGP (anche sul campo) matura una esperienza straordinaria, un bagaglio che lo porterà a rivestire il ruolo di coordinatore della redazione. Dall’estate 2018 trova posto nella famiglia MotorBox, per continuare a seguire con passione e competenza le discipline regine del motorsport.

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