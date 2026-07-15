Bezzecchi dopo l'operazione alla clavicola: “A Silverstone ci sarò”

Marco Bezzecchi è stato operato alla clavicola dopo la caduta di sabato al Sachsenring, ma punta già al rientro in pista. Il pilota Aprilia, intervenuto in videocollegamento all'evento “Moto d'Italia – Cultura oltre la pista” organizzato alla Farnesina, ha infatti rassicurato sulle sue condizioni dopo aver ricevuto il titolo di “Ambasciatore della Diplomazia dello Sport” insieme a Francesco Bagnaia.

“Essere nominato Ambasciatore della Diplomazia dello Sport è un titolo di cui sono molto orgoglioso e voglio ringraziare il Ministro Antonio Tajani per avermi conferito questo ruolo”, ha dichiarato Bezzecchi. Poi il pensiero è andato inevitabilmente al recupero: “In questo momento devo concentrarmi sul recupero; l'operazione è andata bene e a Silverstone ci sarò”.

Il pilota italiano ha così confermato la volontà di essere al via del prossimo appuntamento del Mondiale, dopo il fine settimana difficile del Sachsenring. Un momento delicato anche in ottica campionato, con Bezzecchi chiamato a recuperare rapidamente la condizione fisica.

Aprilia e Ducati unite alla Farnesina

L'evento tenutosi martedì a Roma ha celebrato il ruolo del motociclismo italiano come espressione sportiva, industriale e tecnologica del Paese. Aprilia e il Gruppo Piaggio sono stati rappresentati da una delegazione guidata dal CEO di Aprilia Racing Massimo Rivola, mentre il marchio di Noale è stato indicato tra i simboli del Made in Italy nel mondo.

Rivola e Tajani

Bezzecchi ha sottolineato il legame con la squadra: “Mi sento molto fortunato perché in Aprilia ho trovato una squadra fantastica, che mi vuole bene e che lavora duramente, sia in pista sia a Noale, e questo per me è davvero molto importante”. Il pilota ha poi ricordato il successo al Mugello: “Vincere al Mugello, su una moto italiana in un team ufficiale, e portare la bandiera tricolore sul podio è stata un'emozione incredibile e ancora adesso a ripensarci mi vengono i brividi”.

Rivola ha invece rappresentato il Gruppo Piaggio, sottolineando la responsabilità di portare l'italianità nel mondo e il valore della competizione tra aziende italiane. “Aprilia, così come tutto il Gruppo Piaggio, è portavoce dell'italianità nel mondo, e di questo siamo estremamente orgogliosi”, ha dichiarato il CEO di Aprilia Racing.

Presente anche Ducati, con l'amministratore delegato Claudio Domenicali e Francesco Bagnaia. Il marchio di Borgo Panigale ha celebrato alla Farnesina il proprio Centenario e il ruolo avuto nella crescita internazionale del motociclismo italiano, forte di cinque titoli piloti in MotoGP e di sei Mondiali Costruttori consecutivi.

Bagnaia tra i protagonisti del riconoscimento

A Bagnaia è stata consegnata la targa di “Ambasciatore della Diplomazia dello Sport”, riconoscimento dedicato agli atleti capaci di contribuire alla promozione dell'immagine dell'Italia nel mondo attraverso risultati e valori sportivi.

Bagnaia e il team Ducati

Domenicali ha definito il pilota Ducati uno degli interpreti più importanti della storia recente del marchio: “Con il suo talento, la sua professionalità e la sua capacità di affrontare ogni sfida con serietà e rispetto, rappresenta perfettamente i valori che contraddistinguono Ducati e lo sport del nostro Paese”.

Alla cerimonia hanno partecipato anche grandi nomi del motociclismo italiano, da Giacomo Agostini a Valentino Rossi e Max Biaggi, oltre a Kiara Fontanesi. La giornata si è chiusa con l'inaugurazione della mostra allestita nella Sala Mappamondi della Farnesina, con sei modelli simbolo della tradizione motociclistica italiana.

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